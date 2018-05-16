Театр русского языка

Ребята посетили Приморский театр кукол, где их посвятили в секреты искусства, любимого взрослыми и детьми.

Мероприятие — часть большой программы «Очарование Тихоокеанской России». Проект Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» ставит целью помочь молодым людям не только в обучении русскому языку, но и в социально-культурной адаптации на востоке России. Кроме Театра кукол, партнерами программы стали хоккейный клуб «Адмирал», Приморский океанариум, Приморская сцена Мариинского театра, детский центр «Океан», Приморская государственная картинная галерея. Проект реализуется при содействии администрации Приморского края с 2016 г. В нём участвуют четыре вуза — ДВФУ, МГУ им. Невельского, Дальрыбвтуз, ВГУЭС.

С восточным колоритом

Ограничений в участии в программе нет. Особенно ценны культпоходы со смыслом тем студентам, которые только начали изучать азы русской речи. Возвращение в мир детства, сказок и волшебства неслучайно. Через игру — с безупречным русским литературным молодые люди перестают пугаться падежей и склонений.

В этот день в театр пришли молодые люди, приехавшие из Южной и Северной Кореи, Китая, Японии. Сотрудники театра знакомят студентов с принципами работы марионеток. Приглашают на сцену попробовать себя в роли начинающих кукловодов. Среди персонажей — русская Алёнка, восточные красавицы. Публика заинтересована, с восторгом ожидает новых сюрпризов. А на смену марионеткам приходят куклы-люди. С помощью шляпы, фруктов и двух пар рук студенты создают забавного танцора.

— Подобными мастер-классами мы можем оказать помощь преподавателям в обучении студентов, — говорит худрук театра Виктор Бусаренко . — В театре русский язык должен быть по определению грамотный, чистый, внятный, потому что многие спектакли строятся на классических произведениях русской литературы — Пушкина, Маршака, Чуковского. Есть постановки с восточным колоритом, как «Журавлиные перья»: мы выпустили сказку в год Японии в России.

По словам начальника отдела по работе с иностранными гражданами МГУ им. Невельского Александры Ложкиной, посещение иностранными студентами театров, музеев, галерей заметно пополняет словарный запас.

— Я из Республики Гана, это западная Африка, — улыбается студент подготовительных курсов ДВФУ Джорж. — Двое суток с пересадками добирался до Владивостока. Кукольного театра на родине нет, я в восторге! Сегодня узнал много новых русских слов.

Любовь, театр, спектакль. Больше теперь знают и студенты из Поднебесной. Они придумывают себе русские имена. Ребята дружат независимо от национальности. Говорят, что культура сближает и объединяет их, таких разных. И ещё это важно для молодых иностранных студенческих семей, решивших связать свою судьбу с Приморьем.

Картины учат говорить

Проект «Очарование Тихоокеанской России» стартовал в 2016 г. Тогда Дальневосточный филиал «Русского мира» принимал совсем юных гостей: с десятидневным визитом во Владивосток прибыли игроки детских хоккейных команд из Китая. Кроме тренировок, для них организовали уроки русского языка с рассказами об истории и достопримечательностях приморской столицы.

Активное участие в реализации проекта приняла Приморская государственная картинная галерея. Начиная с апреля 2017 г. студенты из Республики Кореи, Вьетнама и северо-восточных провинций КНР узнали о новом для них направлении русского языка — лексике сферы искусства. В основе занятий — маринистика в её различных проявлениях. В помощь лекторам — картины великих художников, воспевающих на полотнах морскую стихию. Как отметил директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков , капитаны — люди не только мужественной профессии, но и творчества. Он уверен, что предлагаемый цикл лекций, связанный с изображением морской стихии, кораблей, мужественных моряков в картинах русских художников, будет полезным. Многие художники-капитаны дальнего плавания долгое время жили и работали во Владивостоке: Николай Штуккенберг, Павел Куянцев и другие.

По словам директора филиала «Русского мира» Александра Зубрицкого, «Очарование Тихоокеанской России» — программа, благодаря которой переосмыслена роль Владивостока. Ранее это был город-крепость, город жёсткой силы, а сейчас — добрый город культуры и русского языка.

Примечательно, что в июне 2017 г. проект вышел на международный уровень. Более 60 ребят из Харбина и Цицикара познакомились с русским искусством в рамках Дней Приморского края в провинции Хэйлунцзян. Китайские студенты учили русский язык на примере картин русских художников, выставленных Приморской картинной галереей в музее провинции Хэйлунцзян.

— Приморье сегодня становится центром влияния на иностранных партнёров с точки зрения культуры, искусства, спорта, — уточнил Алексей Старичков. — Поэтому очень важно формировать в регионе дружелюбную среду. Студенты, приезжающие к нам из разных стран, — благодарные слушатели, ведь они уже выбрали Россию для обучения, значит, искренне симпатизируют нашей стране. Мы должны помогать им лучше узнать нашу культуру, русский язык, наше искусство.

КСТАТИ

К программе присоединился Приморский океанариум. Специалисты ДВФУ разработали специальную программу для иностранцев, изучающих биологические дисциплины. Иностранные студенты стали слушателями интерактивной лекции «Эволюция жизни в океане». Мероприятия проходили на протяжении 2017 г. при поддержке администрации края. Главная задача — популяризация российской науки. В помощь лекторам — морские обитатели в экспозициях океанариума. Каждая образовательная акция создана под особую аудиторию слушателей: биологов из стран Латинской Америки, рыболовов из Китая, студентов общего профиля. Предполагается, что в будущем в программе «Очарование Тихоокеанской Россией» примет участие Владивостокский цирк.

ЦИФРЫ

Около 5 тысяч иностранных студентов учатся в вузах Приморья.