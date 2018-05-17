В Москве откроется «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского»

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости . Музей Булгакова в партнерстве с Фондом Петра Кончаловского и Третьяковской галереей 17 мая открывает проект «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского», сообщили в пресс-службе музея Булгакова.

В Мастерской по адресу Большая Садовая, 10 воссоздали полностью атмосферу знаменитого места, где бывали Сергей Есенин , Айседора Дункан, Владимир Маяковский.

"Это мастерская моего деда, художника Петра Петровича Кончаловского. Здесь на диване ночевал Хлебников, сюда Петр Кончаловский не пустил Маяковского из-за эстетической борьбы. Я бы хотел, чтобы это место стало центром притяжения для людей, которых волнует история изобразительного искусства, история и культура русского авангарда", — сказал режиссер Андрей Кончаловский накануне открытия Мастерской.

"Студия 40" — первый выставочный проект в будущем музее-мастерской художника. Специально для создания экспозиции, посвященной истории этого пространства и наследию Петра Кончаловского, в мастерской собраны мемориальные вещи, окружавшие художника и не раз изображенные в его работах.

При создании экспозиции была использована «дополненная реальность». Современная технология позволила представить обстановку мастерской максимально естественно.

Дополнительные материалы, описания и тексты содержатся в специально разработанном мобильном приложении на планшете. Наведя планшет на рисунок Кончаловского, посетитель сможет увидеть декорации к спектаклю Большого театра, узнать историю путешествия Кончаловского в компании Василия Сурикова по Испании, рассмотреть их лица на фотографии столетней давности и пролистать галерею живописных портретов любимых внуков художника.

Петр Кончаловский, один из крупнейших представителей русского авангарда, возглавлявший художественное объединение «Бубновый валет», работал в мастерской №40 в знаменитом доме Пигита на Большой Садовой. После смерти Петра Петровича мастерская перешла к его сыну Михаилу, также известному художнику. Пространство мастерской не изменило своего назначения вплоть до 2017 года, оставаясь артистической студией, какой ее запроектировал архитектор при постройке дома в 1903-1904 годах.

В настоящее время Фонд Петра Кончаловского совместно с архитектурным бюро «Рождественка» готовят проект реконструкции мастерской художника.