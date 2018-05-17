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В Москве откроется «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского»
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В Москве откроется «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского» 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Музей Булгакова в партнерстве с Фондом Петра Кончаловского и Третьяковской галереей 17 мая открывает проект «Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского», сообщили в пресс-службе музея Булгакова.
В Мастерской по адресу Большая Садовая, 10 воссоздали полностью атмосферу знаменитого места, где бывали Сергей Есенин, Айседора Дункан, Владимир Маяковский.
"Это мастерская моего деда, художника Петра Петровича Кончаловского. Здесь на диване ночевал Хлебников, сюда Петр Кончаловский не пустил Маяковского из-за эстетической борьбы. Я бы хотел, чтобы это место стало центром притяжения для людей, которых волнует история изобразительного искусства, история и культура русского авангарда", — сказал режиссер Андрей Кончаловский накануне открытия Мастерской.
"Студия 40" — первый выставочный проект в будущем музее-мастерской художника. Специально для создания экспозиции, посвященной истории этого пространства и наследию Петра Кончаловского, в мастерской собраны мемориальные вещи, окружавшие художника и не раз изображенные в его работах.
При создании экспозиции была использована «дополненная реальность». Современная технология позволила представить обстановку мастерской максимально естественно.
Дополнительные материалы, описания и тексты содержатся в специально разработанном мобильном приложении на планшете. Наведя планшет на рисунок Кончаловского, посетитель сможет увидеть декорации к спектаклю Большого театра, узнать историю путешествия Кончаловского в компании Василия Сурикова по Испании, рассмотреть их лица на фотографии столетней давности и пролистать галерею живописных портретов любимых внуков художника.
Петр Кончаловский, один из крупнейших представителей русского авангарда, возглавлявший художественное объединение «Бубновый валет», работал в мастерской №40 в знаменитом доме Пигита на Большой Садовой. После смерти Петра Петровича мастерская перешла к его сыну Михаилу, также известному художнику. Пространство мастерской не изменило своего назначения вплоть до 2017 года, оставаясь артистической студией, какой ее запроектировал архитектор при постройке дома в 1903-1904 годах.
В настоящее время Фонд Петра Кончаловского совместно с архитектурным бюро «Рождественка» готовят проект реконструкции мастерской художника.
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