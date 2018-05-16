Ещё
Эрарта с 1 июля закрывает проект «Эрарта Сцена»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эрарта с 1 июля закрывает проект «Эрарта Сцена» 

Собака 49 минут назад
Фото: Собака
Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба музея современного искусства.
«Концертно-театральная площадка Эрарта Сцена являлась параллельной деятельностью и приносила с момента открытия лишь убытки. В 2017—2018 гг. посещаемость мероприятий составляла не более 14% от общего числа посетителей музея. Закрытие сцены никак не скажется на работе музея, популярность которого стабильно растет. Мы рады, что благодаря проекту Эрарта Сцена многие посетители мероприятий впервые открыли для себя современное искусство и полюбили его. Мы непременно будем продолжать радовать вас громкими выставочными проектами, и у вас будет много поводов вернуться в Эрарту», — рассказала директор по внешним связям музея Екатерина Атоян-Милюкова,
В ближайшее время в музее покажут уникальную выставку монументальных скульптур Сальвадора Дали, экспозицию фотографий выдающихся художников парижской арт-сцены Мишеля Сима, артефакты со съемочной площадки последнего фильма Алексея Германа «Трудно быть Богом», снимки мастера фэшн-фотографии Жан-Мари Перье и многое другое.
«Так бывает, что что-то хорошее заканчивается. Это означает только одно — обязательно начнется что-то новое. А вам, надеюсь, будет что вспомнить», — отметил программный директор «Эрарта Сцены» Денис Рубин.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Собака: последние новости
«Одноклассники» запустят онлайн-экскурсии по крупнейшим музеям России на языке жестов В галерее Дейнеки 18 мая пройдет акция «Ночь музеев» В Петербурге появилась инсталляция о противостоянии Telegram и Роскомнадзора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удавка или яд: тест по Шерлоку Холмсу
Тест: крутой путешественник или неопытный турист?
Звезда «Груза 200»: о съемках сцены изнасилования72
Почему Коля Герасимов не дожил до XXI века34
Звёздные геи, по которым женщины льют слезы7
Видео
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
02:12
Бокс-офис: «Такси 5» с трудом обошло «Собибор»
Кино
04:08
Киноляпы, которые заметили только синемафилы
Кино
03:02
Что делают за звезд дублеры
Кино
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
02:59
Эта роль стала для Зои Федоровой последней
Кино
04:40
Куда пропал Малежик
Концерты
13:31
Кинокрасавицы, которых сыграли мужчины
Кино
10:52
Как Disney лжет прямо в лицо зрителям
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение