Эрарта с 1 июля закрывает проект «Эрарта Сцена»

Об этом «Собака.ru» сообщила пресс-служба музея современного искусства.

«Концертно-театральная площадка Эрарта Сцена являлась параллельной деятельностью и приносила с момента открытия лишь убытки. В 2017—2018 гг. посещаемость мероприятий составляла не более 14% от общего числа посетителей музея. Закрытие сцены никак не скажется на работе музея, популярность которого стабильно растет. Мы рады, что благодаря проекту Эрарта Сцена многие посетители мероприятий впервые открыли для себя современное искусство и полюбили его. Мы непременно будем продолжать радовать вас громкими выставочными проектами, и у вас будет много поводов вернуться в Эрарту», — рассказала директор по внешним связям музея Екатерина Атоян-Милюкова,

В ближайшее время в музее покажут уникальную выставку монументальных скульптур Сальвадора Дали, экспозицию фотографий выдающихся художников парижской арт-сцены Мишеля Сима, артефакты со съемочной площадки последнего фильма Алексея Германа «Трудно быть Богом», снимки мастера фэшн-фотографии Жан-Мари Перье и многое другое.

«Так бывает, что что-то хорошее заканчивается. Это означает только одно — обязательно начнется что-то новое. А вам, надеюсь, будет что вспомнить», — отметил программный директор «Эрарта Сцены» Денис Рубин

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