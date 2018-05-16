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Танцевальный вечер проведут в Троицке
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Танцевальный вечер проведут в Троицке 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Детской школы искусств имени Михаила Глинки 18 мая организуют танцевальный вечер. Мероприятие смогут посетить жители и гости городского округа Троицк.
— Для зрителей на сцене выступит хореографический ансамбль «Реверанс». Можно сказать, что это будет отчетный концерт коллектива. Сейчас дети активно готовятся к выступлению. Точный список номеров и количество участников уже утверждены. Мы уверены, что творческий вечер обязательно понравится каждому зрителю, — рассказали сотрудники Детской школы искусств имени Михаила Глинки.
Отметим, что концерт начнется в 17:30. Он продлится чуть больше часа.
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