Танцевальный вечер проведут в Троицке

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Сотрудники Детской школы искусств имени Михаила Глинки 18 мая организуют танцевальный вечер. Мероприятие смогут посетить жители и гости городского округа Троицк.

— Для зрителей на сцене выступит хореографический ансамбль «Реверанс». Можно сказать, что это будет отчетный концерт коллектива. Сейчас дети активно готовятся к выступлению. Точный список номеров и количество участников уже утверждены. Мы уверены, что творческий вечер обязательно понравится каждому зрителю, — рассказали сотрудники Детской школы искусств имени Михаила Глинки.

Отметим, что концерт начнется в 17:30. Он продлится чуть больше часа.