«Ведогонь-театр» представил программу на майские выходные

До начала календарного лета осталось совсем немного, но теплые деньки уже манят на природу. Если вы все еще не попали в заложники к дачному сезону, «Ведогонь-театр» Зеленограда ждет вас на спектаклях майского репертуара.

Для детей в последний месяц весны лучшие истории прозвучат со сцены Ведогонь-театра. 20 мая еще можно успеть узнать о том, как подружиться с Домовым и как Кот зверей напугал, расскажет любопытный и всезнающий кот Мурлыка. А 27 мая главный герой спектакля «Полнолуние в детской» встретит таинственного незнакомца, который отведет его в Нетронутую землю. Здесь происходят чудеса и невозможное становится возможным для всех и каждого…

18 мая на основной сцене театра состоится спектакль «Ехай», поставленный Александром Бавтриковым по пьесе современного драматурга Нины Садур . История о невероятной встрече, где можно и посмеяться, и задуматься, а возможно, и найти ответы на давно мучившие вопросы, в этом сезоне будет показана в последний раз. А после спектакля пройдет обсуждение со зрителями.

20 мая можно будет увидеть главную премьеру сезона — документальный спектакль с элементами фантастики «Белки, сосны, микросхемы» в постановке Павла Курочкина . 24 мая новый зал превратится в квартиру, где встретятся «Легкие люди», а 25 мая — наполнится атмосферой театрального кафе — и свои двери откроет «Кабаре Антоши Чехонте». Завершением месяца станет спектакль «Женитьба Бальзаминова», который пройдет 27 мая.