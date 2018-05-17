Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 19, 20 мая

19 июня | ВЫСТАВКИ

222 яйца | 10.00-19.00 | Музей пермских древностей | 0+

Come back | Выставка Игоря Шушпанова | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 6+

Арт. поддержка | Выставка, посвящённая Великой Победе 1945 г. | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

Вне расписания | Выставка Кирилла Зибницкого | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+

Всё о Еве | Арт-проект | 11.00-19.00 | Галерея «Уникум» | 6+

Мозаика | Выставка художника-монументалиста Анатолия Чирцова | Дом актёра | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь-Третья | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Фотовыставка Лейлы Туркиной к Дню Победы | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 6+

19 июня | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ Будем знакомы | Лирическая комедия | 20.00 | Театр «КТО» | 16+

Группа «Альбион». Презентация нового альбома | 19.00 | Ресторан «Кама» | 18+

Детям о планетах | 15.00 | Планетарий | 5+

Женитьба | 18.00 | У Моста | 12+

Как на Машу зубки обиделись | 11.00, 13.30 | Пермский театр кукол | 3+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Концерт групп «От юности моея», «Руна» и Facer | 19.00 | Клуб «Цех» | 18+

Концерт групп Choos of Voice feat Jameson s и «Паприка» | 19.00 | Паб «Соль» | 18+

Маленькие трагедии | 19.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 16+

Пизанская башня | 19.00 | Дом актёра | 16+

Под звёздным небом планетария | 17.00 | Планетарий | 5+

Путешествие по Солнечной системе | 19.00 | Планетарий | 12+

Ромео и Джульетта | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12+

Рэм Урасин (фортепиано, Казань) | 18.00 | Пермская краевая филармония | 6+

Сказки от мастера | Интерактивное представление | 11.00, 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 2+

Сказки с грядки | 11.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 2+

Увлекательная астрономия | 12.00 | Планетарий | 5+

Школа для дураков | 11.00 | Дом актёра | 16+

Я, бабушка, Илико и Илларион (Москва) | 14.00 | Дом актёра | 6+

19 июня | СОРЕВНОВАНИЯ, ФЕСТИВАЛИ

75-я районная легкоатлетическая эстафета «Мотовилиха» | 10.00 | Пешеходная зона ул. Крупской, б. Гагарина, ул. Макаренко, проезжая часть ул. Макаренко | 0+

VII Пермский фестиваль языков | 10.00-18.00 | ПГНИУ | 12+

Открытие мотосезона — 2018 | 15.00-20.00 | ТРК «СпешиLove» | 12+

Чёрное на белом | Фестиваль Моноfest | 16.00 | Театр «КТО» | 16+

20 мая | ВЫСТАВКИ

Come back | Выставка Игоря Шушпанова | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 6+

Арт. поддержка | Выставка, посвящённая Великой Победе 1945 г. | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

Вне расписания | Выставка Кирилла Зибницкого | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+

Мозаика | Выставка художника-монументалиста Анатолия Чирцова |?.00-?.00 | Дом актёра | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Пермь-Третья | 12.00-21.00 | Музей современного искусства PERMM | 12+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Фотовыставка Лейлы Туркиной к Дню Победы | 10.00-21.00 | Киноцентр «Премьер» | 6+

20 мая | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ Вечер уличной магии | 20.00 | Театр «КТО» | 16+

Женитьба | 14.00, 18.00 | У Моста | 12+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр «Данилин» | 3+

Как на Машу зубки обиделись | 11.00 | Пермский театр кукол | 3+

Каникулы в Лукоморье | 11.00, 13.30 | Театр юного зрителя | 5+

Магический квадрат | Отчётный концерт центра танца Crush | 17.00 | Дворец культуры им. А. Г. Солдатова | 0+

Мама (Набережные Челны) | 16.00 | Дом актёра | 18+

Мара | Презентация нового альбома «Русская звезда» | 20.00 | Ресторан «Кама» | 16+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Обыкновенное чудо | Юбилейный концерт ансамбля танца «Пластилин» | 19.00 | ПДНТ «Губерния» | 0+

От шабаша до шабаша | 17.00 | Камерный театр «Новая драма» | 6+

Отчётный концерт вокально-эстрадной студии «Контрасты» | 16.00 | Дворец культуры «Урал» | 0+

Призрак Вселенной | 15.00 | Планетарий | 12+

Пришелец из пояса астероидов | 12.00 | Планетарий | 5+

Ромео и Джульетта | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12+

Русалочка | 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 4+

Сибирь (Санкт-Петербург) | 20.00 | Дом актёра | 18+

Сказка про трёх поросят | 11.00 | Дворец молодёжи | 0+

Сказки Пушкина | 13.30 | Пермский театр кукол | 6+

Скандальное происшествие в пассаже, или Крокодил | 19.00 | Пермский театр кукол | 16+

Хильдрук Бок (Нижний Новгород) | 11.00 | Дом актёра | 16+

20 мая | СОРЕВНОВАНИЯ

Велопробег «Пермское кольцо — 2018» | 9.00 | Стадион «Локомотив» | 14+

Первенство Мотовилихинского района по футболу «Кожаный мяч» | 12.00 | Спортивная площадка, б. Гагарина, 33 | 0+