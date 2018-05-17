«Ночь музеев»-2018 в Подмосковье

«Ночь музеев» — ежегодная акция, охватывающая музеи по всей стране. В этот день лучшие музеи страны, небольшие государственные и частные галереи, художественные и образовательные бесплатно открывают свои двери для всех посетителей, продлевают часы работы и устраивают специальные программы. Можно пробежаться по всем площадкам, а можно заранее тщательно выбрать один вариант. «Вести Подмосковья» рассказывают о трех интересных событиях «Ночи». Но не забывайте, их гораздо больше и успейте найти подходящее!

Тема нынешней Ночи Музеев -«Шедевры из запасников». Коллекцию из запасников (и не только своих, но и Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина) покажет Истринский «Новый Иерусалим». Посетители смогут увидеть графические работы великого мастера Альбрехта Дюрера — шедевры гравировального искусства и живописные произведения немецких мастеров конца Средневековья из собрания Пушкинского и частных коллекций.

Чтобы полностью погрузиться в атмосферу XV века можно будет посетить концерт органной музыки. Произведения всемирно известных композиторов того времени представит известный музыкант, лауреат международных конкурсов Игорь Гольденберг.

Адрес: Истринский р-н, г.п. Истра, г. Истра, Ново-Иерусалимская набережная, д. 1 Одна из гравюр А. Дюрера «Святому Иоанну дана книга откровений».

В «Ночь Музеев» стартует уже девятнадцатый театральный фестиваль «Мелиховская весна». Фестиваль пройдет с 19 по 26 мая 2018 года в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово». Сценарий открытия держится в секрете — это традиция Мелиховской весны. Организаторы обещают гостям насыщенную концертную программу с представлением театров–участников фестиваля в стиле джаз-кабаре.

Так проходил фестиваль в прошлом году.

Арткоммуналка, музей в Коломне, сожалеет, что мы реже стали писать письма и предлагает поздравить друзей, близких, знакомых и незнакомых с наступающим летом. Сделать это помогут художники-резиденты Елена Утенкова Михаил Тихонов , которые проведут мастер-класс по изготовлению открыток. Слепив, нарисовав, вырезав открытку, можно будет отправить её по любому адресату (арт-коммуналка отправит письмо по почте по указанному Вами адресу или отпустит в почтовый ящик случайному жителю Коломны). Мастер-класс пройдёт в 15.00. А чуть позже вечером, в 18.00 гости смогут услышать 35-минутную поэму Сергея Есенина Анна Снегина » в авторской интерпретации актёра театра и кино Сергея Карякина

Адрес: Коломна, ул. Октябрьской Революции, д.205 Для открыток сгодится любой материал.