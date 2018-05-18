Самые интересные события в Москве 18, 19 и 20 мая

Концерт Justice

Звезды танцпола нулевых, французский хаус-дуэт Justice 18 мая выступит на площадке Adrenaline Stadium. Авторы хитов «D. A. N. C. E.», «Stress» и «Civilization» уже приезжали в Москву, но с диджей-сетом, а теперь дадут полноценный концерт. Группа начала выступать в качестве диджейского дуэта, а после стала делать ремиксы на различных исполнителей, таких как Franz Ferdinand, Fatboy Slim, Ленни Кравиц , Britney Spears и других. Начало концерта в 20:00, стоимость билетов — от 3000 рублей.

Спектакль «Мертвые души»

Спектакль «Мертвые души» — собственное прочтение режиссера Кирилла Серебренникова, где драматические сцены чередуются с музыкальными, а все роли играют мужчины. Чичикова играют Семен Штейнберг и американец Один Байрон, Коробочку — Олег Гущин . В постановке Серебренникова действие гоголевской поэмы переносится в наше время, там соседствуют разные эпохи, царят морок и абсурд. Каждый актер играет несколько ролей, помещики превращаются то в бабок, то в деревенских алкашей, то в лошадей, то в собачью стаю. Спектакль покажут в «Гоголь-центре» 20 мая, в 18:00. Стоимость билетов — от 1000 рублей.

Спектакль «Человек из Подольска»

Действие спектакля «Человек из Подольска» разворачивается в одном из московских отделений полиции. Но вместо допроса, как рассказывает драматург Дмитрий Данилов , «отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчемности собственной жизни». Спектакль покажут в «Театре. doc» 18 мая, в 20:00. Наличие билетов нужно уточнять http://www.teatrdoc.ru/booking/#listim_iframe в кассе театра.

Выставка «Окна в Россию. Шедевры семи поколений»

Павел Кузнецов, Сергей Герасимов, Александр Дейнека, Юрий Пименов, Александр Лабас, Главной темой экспозиции стал мотив окна, классический образ в мировом искусстве. Окно, как утверждают авторы проекта, — это зеркало перемен, происходящих в стране, от революционных потрясений и модернизации городов в первой половине века, до переезда в новые кварталы во время «оттепели» и поисков себя в перестроечные 1980-е. Речь идет об окне в мастерской художника, окне с городским пейзажем, окне традиционной деревенской избы и виде из окна нового дома, поезда или автомобиля. В экспозиции представлены работы таких художников, как Игорь Грабарь Таир Салахов и другие. Открытие выставки состоится 19 мая в Музее русского реалистического искусства. Стоимость входного билета — 300 рублей. Музей работает до 20:00.

Выставка Наталии Хлебцевич «Архетипы агрессии»

Междисциплинарный музейный проект художника Наталии Хлебцевич, работающей с керамикой, открывается 17 мая в Музее Дарвина. «Наталия Хлебцевич усматривает в агрессии не только способ поведения, сопровождавший человечество на протяжении всей истории и во многом сформировавший его. По мнению художника, сейчас мы заражены ей, оказываясь в положении то нападающих, то жертв. Является ли агрессия прерогативой homo sapiens или присуща всему сущему? Неизбежна ли агрессия, преодолима ли, может ли она быть созидательной?», — так анонсируют проект кураторы. Выставка состоит из восьми инсталляций: «Очарование зла», «Дни часы минуты годы», «Паранойя», «Агрессия жертвы», «Образцы для подражания», «О чтении между строк», «Гистограммы Плоского Толбачика», «Предварительно нанесенный красочный слой». Работы автора, в которых соединяются керамика, живые организмы, найденные объекты и видео, будут дополнены многочисленными экспонатами из коллекций Дарвиновского музея. Стоимость входного билета — 400 рублей, музей работает до 18:00.

Концерт Wildways

Группа Wildways образовалась в Брянске в 2009 году. Сейчас это один из самых стремительно развивающихся и набирающих аудиторию коллективов России. Ребята подписали контракт с крупным американским лейблом Artery Recordings, ездят в туры по Европе и странам СНГ, собирая полные залы и снискав высокие оценки западных коллективов. 19 мая Wildways выступят в Главclub’е, начало концерта в 20:00. Стоимость билетов — от 1200 рублей.

Спектакль «Однорукий из Спокана»

Константин Райкин на сцене «Сатирикона» поставил спектакль по пьесе Мартина МакДонаха «Однорукий из Спокана» (режиссера таких фильмов, как «Семь психопатов», «Залечь на дно в Брюгге» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). «Думаю, что это одна из лучших пьес самого талантливого драматурга наших дней Мартина Макдонаха. По Мартину Макдонаху, жизнь — это тяжкий сон, где перепутаны фантазии и реальность, заблуждения и прозрения, где царят абсурд, ненависть, жестокость, все виноваты друг перед другом и при этом бесконечно одиноки, взаимозависимы, временами по-детски беспомощны и нуждаются в человечности, милосердии и доброте», — так рассказывает о спектакле Райкин. Спектакль покажут 20 мая в 19:30, стоимость билетов — от 700 рублей.