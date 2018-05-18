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Москва онлайн покажет сказки роботов о страшных и опасных людях
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Москва онлайн покажет сказки роботов о страшных и опасных людях 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
20 мая лауреаты премии «Золотая маска» Маша Литвинова и Слава Игнатов представят гостям фестиваля «Политех» спектакль по мотивам произведений Станислава Лема. Авторы постановки создали миниатюрный механический вертеп из калькуляторов, часовых механизмов, шестеренок и болтиков. Зрители перенесутся во вселенную, где место людей занимают роботы. Человек здесь — существо необычное и опасное, полная противоположность совершенной расе роботов.
Спектакль пройдет в Образовательном центре Музея современного искусства «Гараж». Смотрите 20 мая в 11:00 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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