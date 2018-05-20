Как «Ночь музеев» прошла в Подмосковье

Московская область присоединилась к международной акции «Ночь музеев». Площадки смогли удивить даже заядлых ценителей искусства — обычные экспозиции превратились в шоу-программы, спектакли и даже квесты.

В Балашихе «Ночь музеев» украсили перфомансом — зрители могли увидеть как создается произведение искусства и даже принять в этом участие. В городской картинной галерее московский художник Павел Боркунов писал картину. Изобразить мастер решил Новодевичий монастырь.

«Я бы хотел, чтобы

как-то что-то это вылилось.

Во-первых, чтобы сама работа велась не так, как это делают художники с натуры, типа мазочки, мазочки,

как-то все так ровненько, хорошо. Постараюсь начать ее и для себя неожиданно, и для других. Ну, а там уж как пойдет», — поделился Павел Боркунов, художник.

В Больших Вяземах «Ночь музеев» прошла при свечах. В Доме Пушкина гости могли перенестись почти на 200 лет назад — в эпоху 19 века. Экскурсию для посетителей превратили в спектакль. В прямом смысле слова.

«Самая главная изюминка — спектакль «Пиковая дама». Он мистический, хорор, в лучших традициях, вроде как экскурсовод ведет экскурсию, и в действие вливаются актеры», — рассказал Владимир Сизов , заведующий информационным сектором

музея-заповедника

Пушкина.

Историки рассказали о быте того времени, и том, как жил князь Голицын, его семья и как эта усадьба связана с именем Александра Пушкина. Принять участие в «Ночи музеев» смогли и посетители

музея-усадьбы

во Фрянове.

Здесь тоже прошла необычная экскурсия. Для детей и взрослых придумали

квест-экскурсию

«Путешественник во времени».

«Это очень увлекательно, по крайней мере, для детей, очень интересно. Потому что притягивает к себе именно тем, что надо быстро передвигаться по музею. Ребенок быстро адаптируется ко всему, что здесь расположено», — отметила Екатерина Артюхова, участница акции «Ночь музеев».

По сценарию участники должны были найти агента времени, который пропал при выполнении секретного задания. На поиски отправились три команды. Задания провели ребят по разным эпохам — начиная с древности, заканчивая

веком.

«Нам показалось, что это интересно для подростков, поскольку не секрет, что завлечь подростка, старшего школьника в музей довольно сложно. Они привыкли к другому формату получения информации. Традиционная экскурсия не всегда способна увлечь. А здесь сочетаются высокие технологии с историей», — Екатерина Чернова , директор

историко-краеведческого

музея «Усадьба Фряново».

Всего в ночной акции приняли участие 12 подмосковных музеев. В том числе Новый Иерусалим, музей Чайковского, военный исторический музей и другие. Вход как всегда был бесплатным. Приобщиться к прекрасному пришли сотни жителей и гостей Московской области. Следующая ночь музеев пройдет через год — в мае 2019 года.