Ещё
Салют и концерт звезд эстрады: опубликована программа к 100-летию Кемерова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
За бортом
Ромком
Купить билет

Салют и концерт звезд эстрады: опубликована программа к 100-летию Кемерова 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
100-летие Кемерова отметят с большим размахом. 11 июня в городе будет работать 9 праздничных площадок, основная сцена разместится на площади Советов.
По данным управления культуры, спорта и молодежной политики Кемерова, в Парке Победы им. маршала Г. К. Жукова пройдет йога-утро, марафон, конкурс тантамаресок (стендов для фотосъёмки с отверстием для лица), выставки изделий ремесленников, ретроавтомобилей, декоративно-прикладного творчества. Состоятся мастер-классы, пройдут игры и народные забавы.
На площади и в сквере филармонии Кузбасса пройдет фестиваль «Живая история», будут открыты различные экспозиции. На площади центральной детской школы искусств состоится джазовый концерт, а на ул. Орджоникидзе — архитектурная выставка.
На площади музыкального театра Кузбасса проведут танцевальный баттл и битву профессионалов. На ул. Весенней — променад литературных героев, фестиваль книги, громкие чтения, выставку керамики и мастер-классы. На площади Пушкина — гонка-критериум по велошоссе, забег и инновационные развлечения. У театра драмы — интерактив «Моя семья родилась в Кемерово», хоровой фестиваль и инструментальный концерт.
На главной площадке (пл. Советов) в 13:00 часов состоится открытие велопарада «ВелоСТО». С 18:30 часов до 19:00 пройдет презентация группы-победителя виртуального интернет-конкурса.
С 19:00 до 00:00 часов перед кемеровчанами выступят звезды российского шоу-бизнеса: Тимати, Полина Гагарина, Олег Газманов, «Любэ», L One.
В полночь на Университетском мосту прогремит салют.
АиФ Кузбасс: последние новости
Сотрудницы обладминистрации по пятницам будут работать меньше В районе Ягуновский сносят ветхое здание детского сада Юный кузассовец получил компенсацию за сломанный позвоночник
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что толкнуло Верку-модистку на самоубийство9
Как живут актёры с дефектами внешности3
Жизнь и смерть мальчика с сачком14
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как погиб «вождь краснокожих»13
Видео
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
03:22
Ужасные спецэффекты, закравшиеся в кинохиты
Кино
02:58
Владимир Меньшов терроризировал жену
Кино
05:11
Почему Супермен проклял актеров
Кино
04:53
Что вы знаете о голливудской жизни
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение