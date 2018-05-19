Салют и концерт звезд эстрады: опубликована программа к 100-летию Кемерова

100-летие Кемерова отметят с большим размахом. 11 июня в городе будет работать 9 праздничных площадок, основная сцена разместится на площади Советов.

По данным управления культуры, спорта и молодежной политики Кемерова, в Парке Победы им. маршала Г. К. Жукова пройдет йога-утро, марафон, конкурс тантамаресок (стендов для фотосъёмки с отверстием для лица), выставки изделий ремесленников, ретроавтомобилей, декоративно-прикладного творчества. Состоятся мастер-классы, пройдут игры и народные забавы.

На площади и в сквере филармонии Кузбасса пройдет фестиваль «Живая история», будут открыты различные экспозиции. На площади центральной детской школы искусств состоится джазовый концерт, а на ул. Орджоникидзе — архитектурная выставка.

На площади музыкального театра Кузбасса проведут танцевальный баттл и битву профессионалов. На ул. Весенней — променад литературных героев, фестиваль книги, громкие чтения, выставку керамики и мастер-классы. На площади Пушкина — гонка-критериум по велошоссе, забег и инновационные развлечения. У театра драмы — интерактив «Моя семья родилась в Кемерово», хоровой фестиваль и инструментальный концерт.

На главной площадке (пл. Советов) в 13:00 часов состоится открытие велопарада «ВелоСТО». С 18:30 часов до 19:00 пройдет презентация группы-победителя виртуального интернет-конкурса.

В полночь на Университетском мосту прогремит салют.