Воспитанники школы №2092 имени Кожедуба посетили музей Краснодарского края

Учащиеся школы №2092 имени Ивана Кожедуба , которая находится в районе Люблино, приняли участие в экскурсии по школьному музею Краснодарского края. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— С огромным удовольствием дети слушали педагога Любовь Поликашину, которая рассказала ребятам обо всех экспонатах музея, о кубанских казаках. Учащиеся задавали вопросы, с интересом посмотрели отрывок о войне. Экскурсией остались довольны все ребята и пообещали, что еще не раз придут в маленький, но уютный уголок истории, — сказал сотрудник школы.

Добавим, что школа №2092 имени Ивана Кожедуба находится по адресу улица Марьинский Парк, дом 37. (ео)