Барби народов мира, роспись пряников и фаер-шоу: 4 тысячи вологжан провели ночь в музее

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в областной столице накануне. 4 тысячи вологжан посетили интерактивные площадки. Вологодский музей-заповедник принял участие в акции в 11-й раз.

Тему «Метаморфозы. Музей превращается…» воплощали на десяти площадках. С 19.00 до 00.30 на территории Вологодского Кремля работали экспозиции, мастер-классы, мини-экскурсии и театрализованные программы.

Театр теней и «Город мастеров» рассказали посетителям от мала до велика об истории Вологды. Участники узнали секреты вологодской росписи и плетения, а представители военно-исторического клуба «Ратник» рассказали о кузнечном и гончарном деле. Воспитанники школы №23 «Созвучие» устроили настоящий театр теней, а череповчанка Мария Исаева представила зрителям свою коллекцию кукол Барби.

«Интересно, что на каждой площадке шли мини-экскурсии, таким образом, посетители смогли не только визуально оценить представленные экспозиции, но и почерпнуть новые знания», — отметила пресс-секретарь Вологодского музея-заповедника Дарья Панцырева.