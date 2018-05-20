Ещё
Барби народов мира, роспись пряников и фаер-шоу: 4 тысячи вологжан провели ночь в музее
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Барби народов мира, роспись пряников и фаер-шоу: 4 тысячи вологжан провели ночь в музее 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла в областной столице накануне. 4 тысячи вологжан посетили интерактивные площадки. Вологодский музей-заповедник принял участие в акции в 11-й раз.
Тему «Метаморфозы. Музей превращается…» воплощали на десяти площадках. С 19.00 до 00.30 на территории Вологодского Кремля работали экспозиции, мастер-классы, мини-экскурсии и театрализованные программы.
Театр теней и «Город мастеров» рассказали посетителям от мала до велика об истории Вологды. Участники узнали секреты вологодской росписи и плетения, а представители военно-исторического клуба «Ратник» рассказали о кузнечном и гончарном деле. Воспитанники школы №23 «Созвучие» устроили настоящий театр теней, а череповчанка Мария Исаева представила зрителям свою коллекцию кукол Барби.
«Интересно, что на каждой площадке шли мини-экскурсии, таким образом, посетители смогли не только визуально оценить представленные экспозиции, но и почерпнуть новые знания», — отметила пресс-секретарь Вологодского музея-заповедника Дарья Панцырева.
В завершение ночи перед зрителями выступили вологодские музыканты Максим Петряев, Александр Соколов и Дмитрий Демин, а также группа «Два Егора». Под колокольный звон вологжане посмотрели зрелищное фаер-шоу.
Вологда.рф: последние новости
Иммунитет от гриппа приобрели уже около 40 % жителей Вологодчины Торжественную регистрацию брака сегодня посвятили Международному дню семьи Неделю волонтерства и интернет-технологий проведут этим летом в «Городе детства»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е30
Как живут актёры с дефектами внешности4
Американец может преобразиться в любого киногероя
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как погиб «вождь краснокожих»24
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение