Перфоманс от «Россия сегодня» в Ночь музеев увидели сто тысяч зрителей

20 мая, Москва — РИА Новости . МИА «Россия сегодня» впервые приняла участие в акции «Ночь в музее» в качестве арт-площадки, представив необычную коллаборацию с театральной компанией YBW, создателями первых иммерсивных спектаклей в России. Поздним вечером 19 мая артисты иммерсивного шоу «Вернувшиеся» показали перфоманс на фотовыставке «Освобождение Европы» у стен агентства на Зубовском бульваре. Всего на одну ночь «ожили» знаменитые фронтовые фотохроники 1945 года, сделанные фотографами «Совинформбюро», легендарного предшественника «России сегодня». Постановку увидели несколько сотен зрителей на улице, а трансляция в соцсетях собрала около 100 000 просмотров.

Спектакль был поставлен специально для московской «Ночи в Музее» американским режиссером иммерсивного театра Мией Занетти.

"В постановке я хотела подчеркнуть поразительную силу общности. Война — это чудовищная трагедия. В войне нет победивших и проигравших. Но в то же время, общество как никогда едино и сильно. Уникальные кадры фотовыставки «Освобождение Европы» как вспышки памяти из прошлого. Используя технику иммерсивного театра, мы не только вовлекаем публику в тематику выставки, но и даем возможность прочувствовать как утрату, которая несет война, так и уникальную силу духа людей", — Мия Занетти, режиссер иммерсивных спектаклей «Вернувшиеся» и «Безликие».

Заимствуя приемы иммерсивной театральной постановки, проект пересматривает устоявшиеся способы экспонирования фотографий и взаимодействия со зрителем. Кроме визуальной части, художественный смысл перфоманса раскрывал авторский аудиогид от историка и публициста МИА «Россия сегодня» Петра Романова . Оксана Олейник, руководитель службы визуальных проектов МИА «Россия сегодня»: «Россия сегодня» является наследником фотоархива «Совинформбюро». Для нас очень важно показать эти уникальные кадры не только профессионалам, но и широкой публике, что удалось благодаря участию в акции «Ночь в музее». Нам показалось интересным преподнести аудитории лучшие кадры фронтовых хроник 1945 года в таком необычном художественном формате. В иммерсивном перфомансе раскрылся весь символизм экспозиции — тема спасения и возрождения, войны и победы, памяти и любви".

Интерактивная фотовыставка «Освобождение Европы» открылась в преддверии Дня Победы возле штаб-квартиры МИА «Россия сегодня». Всего на выставке представлено 14 снимков: «Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине», «Советские пехотинцы на улицах освобожденного Кракова», «Советская регулировщица на Берлинском направлении» — эти и другие работы советских фотографов стали символом освобождения от фашизма. Выставка открыта до конца мая, аудиогид доступен по QR-коду через приложение izi.travel.

РИА Новости, флагманский ресурс медиагруппы «Россия сегодня», выступил информационным партнером акции «Ночь в музее» в Москве. МИА «Россия сегодня» — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Театральная компания YBW — создатели первых иммерсивных спектаклей в России «Вернувшиеся» и «Безликие».