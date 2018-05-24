Куда пойти в выходные дни в Перми? Афиша на 26, 27 мая

ВЫХОДНЫЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ | 12.00 | Набережная Камы | 0+

Пермяков и гостей нашего города вновь ждут «Выходные на набережной».

Занятия по фитнесу, легкоатлетические забеги, мастер-классы, интеллектуальные игры, лекции на самые разные темы, шахматные бои, выступление артистов и музыкантов, встречи с интересными людьми, блошиный рынок — всё это будет в выходные дни в течение всего лета. И каждый вечер в кинотеатре под открытым небом будут транслировать фильмы.

Летний проект стартует в пятницу, 25 мая, в 17.00. Для выпускников пермских школ пройдёт развлекательная интерактивная программа. В роли старосты класса — ведущий программы, а любимый многими учениками урок музыки проведут DJ Суханов и кавер-группа Katrina.

С 18.00 до 20.00 в детской зоне маленькие пермяки смогут поиграть с аниматорами и сделать праздничный аквагрим.

А в 21.40 в кинотеатре под открытым небом для всех-всех-всех будут демонстрировать фильм «Мэри Поппинс, до свидания!».

27 мая | 11.00-16.00 В заключительный день ярмарки пройдут встречи с автором книг о Тарковском и Бродском Максимом Гуреевым (Москва) и победителем всероссийского поэтического слэма Александром Курбатовым (Москва).

В литературной гостиной клуба «Пишут учителя» участники прочитают отрывки своих произведений и смогут познакомиться с творчеством коллег. Представители издательств и литературные агенты на мастер-классе «Пиши!» расскажут, как подготовить своё произведение к печати и где его можно опубликовать.

26 мая | ВЫСТАВКИ

Come back | Выставка Игоря Шушпанова | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 6+

Арт. поддержка | Выставка, посвящённая Великой Победе 1945 г. | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

Дар | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Индустриальный Пермский край | 11.00-17.00 | Дом художника | 6+

Мозаика | Выставка художника-монументалиста Анатолия Чирцова | 12.00 | Дом актёра | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 10.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Танцующие | Фотовыставка | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+

26 мая | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ В гостях у гнома Астронома | 15.00 | Планетарий | 5+

Вечернее небо Перми | 19.00 | Планетарий | 7+

Вода | 11.00 | Дом актёра | 1+

Гришка-космонавт | 12.00 | Планетарий | 5+

Дождь собирается | Концерт | 22.00 | Station B | 16+

Евгений Онегин | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12+

Записки на пальмовых листьях | Благотворительный концерт | 18.30 | Ботанический сад ПГНИУ | 12+

Как было написано первое письмо | Интерактивное представление | 14.00 | ПДНТ «Губерния» | 5+

Как Тимоша на ракете летал | 10.30 | Планетарий | 3+

Концерт ко Дню защиты детей | 14.00 | Дом учителя | 0+

Лихие и проклятые. Честные разговоры | 12.00-16.00 | Коворкинг «Лаборатория настоящего» | 16+

Мастер и Маргарита | 14.00 | У Моста | 16+

Почему у кита такая тонкая глотка | Интерактивное представление | 11.00 | ПДНТ «Губерния» | 2+

Сказка о царе Салтане. Рождественские гулянья | 14.00 | Сцена-Молот | 6+

Снегурочка | 14.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 2+

Солнышко и снежные человечки | 11.00, 13.30 | Пермский театр кукол | 4+

Сотворение мира | 16.00 | Дом актёра | 6+

Тайны деревьев | 17.00 | Планетарий | 7+

Химическая лаборатория | Научное шоу | 12.00, 16.00 | Центр городской культуры | 7+

ЦокотуХа-Ха | 19.00 | Театр «КТО», театр «ПТАХ» | 3+

27 мая | ВЫСТАВКИ

Come back | Выставка Игоря Шушпанова | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 6+

Арт. поддержка | Выставка, посвящённая Великой Победе 1945 г. | 11.00-19.00 | Центральный выставочный зал | 6+

Дар | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Мозаика | Выставка художника-монументалиста Анатолия Чирцова | 12.00 | Дом актёра | 0+

Пермь как Пермь | Фотовыставка-исследование | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Сердце мира | Выставка Ксении Беляевой | 11.00-19.00 | Пермская художественная галерея | 0+

Сказки, рассказанные детьми | Выставка, составленная из детских рисунков творческой мастерской «Крылья». Авторы работ — дети от 5 до 12 лет | 10.00-21.00 (Открытие выставки в 11.00) | Киноцентр «Премьер» | 0+

Танцующие | Фотовыставка | 12.00-19.30 | Пермская арт-резиденция | 0+

Фотосушка | 18.00 | Парк Горького | 12+

27 мая | СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, ШОУ 3/10 заповеди. Не лги. Не прелюбодействуй. Не убий | 20.00 | Сцена-Молот | 18+

Human | 19.00 | Театр «КТО» | 16+

Врассыпную | 11.00 | Дом музыки | 2+

Врассыпную | 13.00 | Дом музыки | 5+

Дурочка | 19.00 | Дом актёра | 16+

Звёздная паутинка | 12.00 | Планетарий | 5+

Зимние грёзы | 19.00 | Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского | 12+

Зомб | 19.00 | Ночной клуб М5 | 12+

Иллюзионное шоу клоунов | 12.00 | Ресторан-театр «Данилин» | 3+

Ирландские танцы | 19.00 | Паб «Соль» | 12+

Кай и Герда | 16.00 | Дом актёра | 6+

Круиз по Солнечной системе | 15.00 | Планетарий | 6+

Мастер и Маргарита | 18.00 | У Моста | 16+

Небесные светлячки | 10.30 | Планетарий | 3+

Оранжевый ёжик | 11.00 | Дом актёра | 2+

Птахосказки | 14.00 | Театр «КТО» | 3+

Снегурочка | 11.00 | Театр кукол «Туки-Луки» | 2+

Солнышко и снежные человечки | 11.00 | Пермский театр кукол | 4+

Старая сказка на новый лад (Красная Шапочка) | 11.00 | Дворец молодёжи | 3+

Химическая лаборатория | Научное шоу | 12.00, 15.00, 18.00 | Центр городской культуры | 7+