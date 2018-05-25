В Перми изменится движение транспорта в Троицу и День пограничника

В Перми в выходные изменится движение общественного и личного транспорта.

26 и 27 мая с 07.00 до 17.00 закроют движение личного транспорта:

по улице Якутская (нечётная сторона) от улицы Светлогорская до улицы 1-й Красноборская;по улице 1-й Красноборская от улицы Ветлужская до улицы Якутская.

«Заезд на Северное кладбище организуют только со стороны Соснового бора. Автомобилистам нужно быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения. Перекрытие движения на участке улицы Якутская необходимо для обеспечения бесперебойного движения транспорта на подъездах к Северному кладбищу. Это позволит снизить заторы», — рассказали в городском департаменте дорог и транспорта.

В ведомстве добавили, что общественный транспорт, следующий к городским кладбищам, в выходные будет работать в усиленном режиме.

«Для обслуживания маршрута №46 «Драмтеатр — Северное кладбище» запланировали десять автобусов. Из Кировского района до Северного кладбища можно будет добраться на автобусном маршруте №39 «Микрорайон Оборино — Драмтеатр». На нём будет работать три автобуса. 26 и 27 мая на Южной дамбе вводится дополнительный остановочный пункт «Кладбище „Южное“ для автобусов №№1, 5, 13, 14, 25, 43 и 75, для троллейбусов №№8, 10 и 13. Для автобусных маршрутов №22 и №32 организуют остановочный пункт „Кладбище „Банная гора“, — сообщили в департаменте

Также в воскресенье, 28 мая, с 10.00 до 12.00 часов на время шествия, посвященного Дню пограничника, будет приостановят движение транспорта по улице Монастырская от здания Речного вокзала до улицы Сибирская и по улице Сибирская от улицы Монастырская до улицы Белинского. Также на это время временно приостановят движение всех видов транспорта по перпендикулярным улицам во время прохождения колонны.

В связи с этим автомобилистов и пассажиров просят быть внимательнее и заранее выбирать маршрут следования.