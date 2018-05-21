Кабаре, «драмтанец» и художественные выставки: гид по юбилею Людмилы Петрушевской

26 мая исполняется 80 лет Людмиле Петрушевской — писательнице, драматургу, актрисе, певице и художнице. Мы составили гид по всем мероприятиям, посвященным юбилею удивительной женщины, которые никак нельзя пропустить.

Выставка «Это просто петрушающе»

Когда: с 24 мая Где: Дом Гиляровского в Столешниковом переулке, Музей Москвы

Людмила Стефановна рисовала всегда — и обязательно пробовала разные техники и стили. По словам художницы, на выставке «не планируется никакого реализма». Экспозиция посвящена Москве мистической и дополнена мультфильмами по сценариям Петрушевской. Среди экспонатов — авторские рисунки к «Пуськам бятым» и эскизы театральных костюмов и декораций. Вернисаж состоится 24 мая в 18:30, вход бесплатный.

«Йэлэна»: постановка на грани театра и музея

Когда: с 19 мая Где: театр «Практика»

Федор Павлов-Андреевич представляет новую «говорящую скульптуру» — на этот раз в коллаборации с актрисой Мастерской Брусникина Алиной Насибуллиной и в соавторстве с художницей Катей Бочавар . «Это история о женском теле, о границе между театром и перформансом, перформансом и жизнью, жизнью и тем, что принято считать неприкосновенным», — объясняет задумку режиссер. Билет на ближайший спектакль, который состоится 1 июня, можно купить по ссылке.

«Петрушествие» — выставочный проект об эпохе Петрушевской

Когда: с 22 мая Где: ММСИ на Гоголевском бульваре

Эпоха Петрушевской начинается с первых копий ее рассказов в период застоя 70-х, а в 80-х и 90-х продолжается в театре. Однако «Петрушествие» — не просто биография писательницы, рассказанная ее работами. Часть выставочного пространства превратилась в квартиру Людмилы Стефановны, в которой она жила и работала, другая посвящена современному искусству, вдохновленному ее сюжетами. По словам куратора Анны Наринской, проект «Петрушествие» — погружение в атмосферу произведений писательницы. Подробнее об экспозиции и билетах можно узнать на сайте ММСИ.

«Анданте» + «Черное пальто» — два «драмтанца» без остановки

Когда: 25 мая Где: Центр им. Мейерхольда

К юбилею Людмилы Стефановны приурочены также сразу два проекта в жанре «драмтанца»: «Анданте» и «Черное пальто», — оба по текстам Петрушевской. «Драмтанец» соединяет элементы contemporary dance и постдраматического театра. Пьеса «Анданте» была написана в 1975 году и поставлена всего несколько раз. Самая знаменитая постановка принадлежит авторству Романа Виктюка в рамках известного спектакля «Квартира Коломбины» (1985) в «Современнике», в котором блистала Лия Ахеджакова . Рассказ «Черное пальто» — история о девушке, которая заблудилась и попала в удивительное мистическое путешествие. Пять уличных хип-хоп-танцоров из разных концов России и из-за ее пределов расскажут «Черное пальто», вытанцовывая каждый смысловой оттенок. Билеты на спектакль ищите на сайте ЦИМ.

«Бродячие песни» — юбилейное кабаре Петрушевской

Когда: 26 мая Где: Театр Наций