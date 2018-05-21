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Мосгортур запустит экскурсии в честь юбилея писательницы Петрушевской
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Мосгортур запустит экскурсии в честь юбилея писательницы Петрушевской 

ТАСС 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Мосгортур запустит несколько экскурсий в честь юбилея писательницы и драматурга Людмилы Петрушевской. Об этом на церемонии открытия выставки «Петрушествие» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре в понедельник рассказал генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников.
"Мы постараемся подготовить три небольшие пешеходные экскурсии по Москве. Как вы уже знаете, Людмила Стефановна — человек города. И мы по местам Петрушевской делаем экскурсии. «Петрушествие» — это и шествие по Москве, и пешеходные экскурсии", — сказал Овчинников.
Он добавил, что экскурсии пройдут в июне, а подробности появятся в ближайшее время.
"Также с компанией izi.travel навсегда в истории останутся аудиоэкскурсии по, опять же, местам Петрушевской, которые запишут друзья, деятели искусства и культуры", — рассказал гендиректор Мосгортура. В аудиоэкскурсиях будут процитированы строки из произведений и записок.
Выставочный проект «Петрушествие» в ММОМА стал частью серии мероприятий, организованных в честь юбилея Людмилы Петрушевской. Выставку поддержали департамент культуры Москвы и Мосгортур.
25 мая в Центре имени Вс. Мейерхольда назначена премьера спектакля «Черное пальто» в постановке Федора Павлова-Андреевича. А 26 мая в Театре наций пройдет юбилейное кабаре писательницы «Бродячие песни» (из цикла «Наше все»).
О Людмиле Петрушевской
Людмила Петрушевская (р. 1938) — прозаик, драматург и сценарист, «современный Эдгар По», по словам The New York Times. Ее пьесы ставили Лев Додин, Дмитрий Брусникин, Роман Виктюк, Юрий Любимов и другие. Людмилой Стефановной написаны сценарии для нескольких анимационных фильмов, среди которых «Сказка сказок», созданная совместно с Юрием Норштейном, и тексты для детей. Одним из самых известных персонажей последних лет стал Поросенок Петр, историю о котором в 2002 году проиллюстрировал художник Александр Райхштейн.
Петрушевская — лауреат многочисленных премий, среди которых Пушкинская премия фонда Тепфера (1991), премия «Триумф» (2002), Государственная премия России (2002) и Всемирная премия фэнтези — World Fantasy Award (2010).
В 2018 году ее сборник рассказов «Маленькая девочка из Метрополя» вошел в список финалистов одной из самых престижных литературных премий The National Book Critics Circle Award в номинации «лучшее автобиографическое произведение года». В этих рассказах собраны истории из жизни писательницы, а в заглавие сборника вынесено место, где Петрушевская родилась и провела свое раннее детство — в отеле «Метрополь» в довоенное время жили ее прадед, Илья Сергеевич Вегер, большевик, доктор и комиссар, ее бабушка и мама.
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