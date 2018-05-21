Мосгортур запустит экскурсии в честь юбилея писательницы Петрушевской

МОСКВА, 21 мая. / ТАСС /. Мосгортур запустит несколько экскурсий в честь юбилея писательницы и драматурга Людмилы Петрушевской . Об этом на церемонии открытия выставки «Петрушествие» в Московском музее современного искусства на Гоголевском бульваре в понедельник рассказал генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников

"Мы постараемся подготовить три небольшие пешеходные экскурсии по Москве. Как вы уже знаете, Людмила Стефановна — человек города. И мы по местам Петрушевской делаем экскурсии. «Петрушествие» — это и шествие по Москве, и пешеходные экскурсии", — сказал Овчинников.

Он добавил, что экскурсии пройдут в июне, а подробности появятся в ближайшее время.

"Также с компанией izi.travel навсегда в истории останутся аудиоэкскурсии по, опять же, местам Петрушевской, которые запишут друзья, деятели искусства и культуры", — рассказал гендиректор Мосгортура. В аудиоэкскурсиях будут процитированы строки из произведений и записок.

Выставочный проект «Петрушествие» в ММОМА стал частью серии мероприятий, организованных в честь юбилея Людмилы Петрушевской. Выставку поддержали департамент культуры Москвы и Мосгортур.

25 мая в Центре имени Вс. Мейерхольда назначена премьера спектакля «Черное пальто» в постановке Федора Павлова-Андреевича. А 26 мая в Театре наций пройдет юбилейное кабаре писательницы «Бродячие песни» (из цикла «Наше все»).

О Людмиле Петрушевской

Петрушевская — лауреат многочисленных премий, среди которых Пушкинская премия фонда Тепфера (1991), премия «Триумф» (2002), Государственная премия России (2002) и Всемирная премия фэнтези — World Fantasy Award (2010).

В 2018 году ее сборник рассказов «Маленькая девочка из Метрополя» вошел в список финалистов одной из самых престижных литературных премий The National Book Critics Circle Award в номинации «лучшее автобиографическое произведение года». В этих рассказах собраны истории из жизни писательницы, а в заглавие сборника вынесено место, где Петрушевская родилась и провела свое раннее детство — в отеле «Метрополь» в довоенное время жили ее прадед, Илья Сергеевич Вегер, большевик, доктор и комиссар, ее бабушка и мама.