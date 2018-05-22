Выставка к юбилею Людмилы Петрушевской открылась в Москве 

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Выставка «Петрушествие», посвященная 80-летию писательницы и драматурга Людмилы Петрушевской, во вторник открывается для публики в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре, сообщает пресс-служба музея.
Людмила Петрушевская лично посетила торжественную церемонию открытия, которая состоялась накануне. В музей также пришли ее дети, в том числе сын, автор идеи выставки Федор Павлов-Андреевич, внуки, директор ММОМА Василий Церетели, замруководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников. Куратором экспозиции выступила Анна Наринская, автором — Катя Бочавар.
"Конечно, для меня это какая-то огромная неожиданность. Честно говоря, многие вещи я вижу первый раз за 20 лет. Они (куратор и автор экспозиции — прим. ТАСС) покопались в моих рукописях. Я хотела бы сказать, что такие выставки обычно бывают после смерти, но то, что эта при жизни — это очень хорошо", — сказала Петрушевская.
Она добавила, что 24 мая у нее открывается еще одна выставка — «Это просто петрушающе» в Центре Гиляровского. Там будут представлены авторские рисунки к «Пуськам бятым», лингвистические сказки на несуществующем языке, эскизы театральных костюмов и декораций. Также на выставке покажут мультфильмы по произведениям Петрушевской и созданные ею же анимационные ленты.
"Там будут мои мультипликационные фильмы, которые я сама нарисовала. Плохо нарисованные и очень криво написанные, но уж какие есть. Я всех призываю делать мультфильмы.
С утра встал, сел за компьютер, вечером встал из-за компьютера — и там у вас герой моргнул", — рассказала Петрушевская.
Экскурсии по местам Петрушевской
Генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников рассказал, что в скором времени будут запущены три экскурсии по местам Людмилы Петрушевской. «Мы постараемся подготовить три небольших пешеходных экскурсии по Москве.
»Петрушествие" — это и шествие по Москве, и пешеходные экскурсии", — сказал он.
Овчинников добавил, что экскурсии пройдут в июне, а подробности появятся в ближайшее время. «Также с компанией izi.Travel навсегда в истории останутся аудиоэкскурсии по опять же местам Петрушевской, которые запишут друзья, деятели искусства и культуры», — добавил гендиректор Мосгортура. В аудиоэкскурсиях будут процитированы строки из произведений и записок.
Сын Людмилы Петрушевской, куратор, художник и режиссер Федор Павлов-Андреевич, который выступил автором идеи выставки «Петрушествие», особо отметил роль отеля «Метрополь» в подготовке выставки.
"Прежде всего, это не простая связь, она обоснована тем, что некоторые люди (Людмила Петрушевская — прим. ТАСС) родились в этом отеле, который тогда не был отелем, а был Вторым домом Советов. Все это описано и на выставке в том числе. Отель «Метрополь» — это наше родное гнездо, родовое гнездо, вернее сказать. И он очень нежно и преданно поддерживает все, что связано с Петрушевской", — сказал Павлов-Андреевич.
В гостях у Петрушевской
Организаторы выставки воссоздали в ММОМА на Гоголевском бульваре художественную атмосферу произведений Петрушевской, а часть пространства превратили в квартиру писательницы, в которой она жила, работала и встречалась с ярчайшими художниками своего времени.
На выставке зрители не только проникнутся настроением литературного мира Петрушевской, но и увидят работы современных российских художников и побывают в «петрушевском» театре. Театральные воплощения произведений Петрушевской были целой эпохой, ознаменованной ночными очередями в театральные кассы в конце 1980-х и начале 1990-х годов, ведь роли в постановках исполняли знаменитые актеры — от Ии Саввиной и Ангелины Степановой до Инны Чуриковой, Лии Ахеджаковой и Михаила Ефремова.
Анна Наринская, выступившая куратором экспозиции, призналась, что ее цель была заставить зрителя испытать глубокие переживания. «Вся моя часть строится на том воспоминании, когда мне было 19 лет и моя подруга дала мне прочитать рассказ „Гигиена“. Мой мир изменился с тех пор. Я думаю, что не так много людей (неважно, чем они занимаются — снимают движущиеся картинки, пишут буквы или пишут маслом) способны изменить чью-то жизнь. Людмила Стефановна в моем случае оказалась способной это сделать. Моя жизнь никогда не была прежней с тех пор, как я прочитала эти страницы», — рассказала она.
Автор экспозиции Катерина Бочавар считает, что экспозиция рассказывает не только о Петрушевской, но и отчасти об авторах выставки. «Мне хотелось, чтобы, когда вы вышли с выставки, у вас было ощущение, как будто вы обчитались Петрушевской, обсмотрелись ее пьес, проникли в ее жизнь так глубоко, как мы вас туда пустили и как она нас туда пустила», — сказала автор экспозиции.
Экспозицию можно будет увидеть до 22 июля. Выставочный проект «Петрушествие» стал частью серии мероприятий, организованных в честь юбилея Людмилы Петрушевской. На 25 мая в Центре имени Мейерхольда назначена премьера спектакля «Черное пальто» в постановке Федора Павлова-Андреевича, 26 мая в Театре Наций пройдет юбилейное кабаре писательницы «Бродячие песни» (из цикла «Наше все»).
Современный Эдгар По
Людмила Петрушевская (родилась в 1938 году) — прозаик, драматург и сценарист, «современный Эдгар По», по словам The New York Times. Ее пьесы ставили Лев Додин, Дмитрий Брусникин, Роман Виктюк, Юрий Любимов и другие. Петрушевской написаны сценарии для нескольких анимационных фильмов, среди которых «Сказка сказок», созданная совместно с Юрием Норштейном, и тексты для детей. Одним из самых известных персонажей последних лет стал Поросенок Петр, историю о котором в 2002 году проиллюстрировал художник Александр Райхштейн.
Петрушевская — лауреат многочисленных премий, среди которых Пушкинская премия фонда Тепфера (1991), премия «Триумф» (2002), Государственная премия России (2002) и Всемирная премия фэнтези World Fantasy Award (2010).
В 2018 году ее сборник рассказов «Маленькая девочка из Метрополя» вошел в список финалистов одной из самых престижных литературных премий The National Book Critics Circle Award в номинации «Лучшее автобиографическое произведение года». В этих рассказах собраны истории из жизни писательницы, а в заглавие сборника вынесено место, где Петрушевская родилась и провела свое раннее детство — отель «Метрополь».