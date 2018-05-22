Выставка к юбилею Людмилы Петрушевской открылась в Москве

МОСКВА, 22 мая. / ТАСС /. Выставка «Петрушествие», посвященная 80-летию писательницы и драматурга Людмилы Петрушевской , во вторник открывается для публики в Московском музее современного искусства (ММОМА) на Гоголевском бульваре, сообщает пресс-служба музея.

"Конечно, для меня это какая-то огромная неожиданность. Честно говоря, многие вещи я вижу первый раз за 20 лет. Они (куратор и автор экспозиции — прим. ТАСС) покопались в моих рукописях. Я хотела бы сказать, что такие выставки обычно бывают после смерти, но то, что эта при жизни — это очень хорошо", — сказала Петрушевская.

Она добавила, что 24 мая у нее открывается еще одна выставка — «Это просто петрушающе» в Центре Гиляровского. Там будут представлены авторские рисунки к «Пуськам бятым», лингвистические сказки на несуществующем языке, эскизы театральных костюмов и декораций. Также на выставке покажут мультфильмы по произведениям Петрушевской и созданные ею же анимационные ленты.

"Там будут мои мультипликационные фильмы, которые я сама нарисовала. Плохо нарисованные и очень криво написанные, но уж какие есть. Я всех призываю делать мультфильмы.

С утра встал, сел за компьютер, вечером встал из-за компьютера — и там у вас герой моргнул", — рассказала Петрушевская.

Экскурсии по местам Петрушевской

Генеральный директор Мосгортура Василий Овчинников рассказал, что в скором времени будут запущены три экскурсии по местам Людмилы Петрушевской. «Мы постараемся подготовить три небольших пешеходных экскурсии по Москве.

»Петрушествие" — это и шествие по Москве, и пешеходные экскурсии", — сказал он.

Овчинников добавил, что экскурсии пройдут в июне, а подробности появятся в ближайшее время. «Также с компанией izi.Travel навсегда в истории останутся аудиоэкскурсии по опять же местам Петрушевской, которые запишут друзья, деятели искусства и культуры», — добавил гендиректор Мосгортура. В аудиоэкскурсиях будут процитированы строки из произведений и записок.

Сын Людмилы Петрушевской, куратор, художник и режиссер Федор Павлов-Андреевич, который выступил автором идеи выставки «Петрушествие», особо отметил роль отеля «Метрополь» в подготовке выставки.

"Прежде всего, это не простая связь, она обоснована тем, что некоторые люди (Людмила Петрушевская — прим. ТАСС) родились в этом отеле, который тогда не был отелем, а был Вторым домом Советов. Все это описано и на выставке в том числе. Отель «Метрополь» — это наше родное гнездо, родовое гнездо, вернее сказать. И он очень нежно и преданно поддерживает все, что связано с Петрушевской", — сказал Павлов-Андреевич.

В гостях у Петрушевской

Организаторы выставки воссоздали в ММОМА на Гоголевском бульваре художественную атмосферу произведений Петрушевской, а часть пространства превратили в квартиру писательницы, в которой она жила, работала и встречалась с ярчайшими художниками своего времени.

Анна Наринская, выступившая куратором экспозиции, призналась, что ее цель была заставить зрителя испытать глубокие переживания. «Вся моя часть строится на том воспоминании, когда мне было 19 лет и моя подруга дала мне прочитать рассказ „Гигиена“. Мой мир изменился с тех пор. Я думаю, что не так много людей (неважно, чем они занимаются — снимают движущиеся картинки, пишут буквы или пишут маслом) способны изменить чью-то жизнь. Людмила Стефановна в моем случае оказалась способной это сделать. Моя жизнь никогда не была прежней с тех пор, как я прочитала эти страницы», — рассказала она.

Автор экспозиции Катерина Бочавар считает, что экспозиция рассказывает не только о Петрушевской, но и отчасти об авторах выставки. «Мне хотелось, чтобы, когда вы вышли с выставки, у вас было ощущение, как будто вы обчитались Петрушевской, обсмотрелись ее пьес, проникли в ее жизнь так глубоко, как мы вас туда пустили и как она нас туда пустила», — сказала автор экспозиции.

Экспозицию можно будет увидеть до 22 июля. Выставочный проект «Петрушествие» стал частью серии мероприятий, организованных в честь юбилея Людмилы Петрушевской. На 25 мая в Центре имени Мейерхольда назначена премьера спектакля «Черное пальто» в постановке Федора Павлова-Андреевича, 26 мая в Театре Наций пройдет юбилейное кабаре писательницы «Бродячие песни» (из цикла «Наше все»).

Петрушевская — лауреат многочисленных премий, среди которых Пушкинская премия фонда Тепфера (1991), премия «Триумф» (2002), Государственная премия России (2002) и Всемирная премия фэнтези World Fantasy Award (2010).

В 2018 году ее сборник рассказов «Маленькая девочка из Метрополя» вошел в список финалистов одной из самых престижных литературных премий The National Book Critics Circle Award в номинации «Лучшее автобиографическое произведение года». В этих рассказах собраны истории из жизни писательницы, а в заглавие сборника вынесено место, где Петрушевская родилась и провела свое раннее детство — отель «Метрополь».