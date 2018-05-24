В СВАО представят курс по приучению детей к чтению 

«Урок чтения» для детей от 12 лет и их родителей состоится на ВДНХ, в павильоне №516 «Книги», в ближайшую пятницу, 25 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы выставочного комплекса.
Отмечается, что встречу разделят на две части. Сначала будет изучаться текст и осваиваться его разбор — для этого выберут сказку, стихотворение, притчу. Во второй части будет презентован открытый интерактивный авторский курс по обучению детей чтению художественной литературы.
Известно, что для изучения текста выберут произведения таких авторов, как Людмила Петрушевская, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, Иосиф Бродский, Петр Бормор.
Начало лекции в 19.30. Вход на нее свободный. (ак)