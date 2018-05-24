В СВАО представят курс по приучению детей к чтению

«Урок чтения» для детей от 12 лет и их родителей состоится на ВДНХ, в павильоне №516 «Книги», в ближайшую пятницу, 25 мая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы выставочного комплекса.

Отмечается, что встречу разделят на две части. Сначала будет изучаться текст и осваиваться его разбор — для этого выберут сказку, стихотворение, притчу. Во второй части будет презентован открытый интерактивный авторский курс по обучению детей чтению художественной литературы.

Начало лекции в 19.30. Вход на нее свободный. (ак)