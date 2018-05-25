Какие российские новинки показали на HeliRussia 2018

В этом году Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia собрала обширную экспозицию — 246 компаний, в том числе 49 зарубежных, из 19 стран мира. Для сравнения, в 2017-м их было 237 (50 иностранных). Интерес к этой выставке за рубежом из-за санкций против России не снизился.

HeliRussia ежегодно радует посетителей показом интересных новинок. Не стало исключением и мероприятие этого года. Состоялась презентация легкого однодвигательного вертолета VRT500, также показали новый вертолет «Касатка 505» и оборудованный новым медицинским модулем «Ансат». На уличной статичной экспозиции был представлен опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш и первый серийный Ми-171А2. Всего же на выставке 19 винтокрылых машин.

Также демонстрировались 12 моделей беспилотных летательных аппаратов разного типа и назначения: «Ворон-700», «Коршун-1», «Бриз», исследовательский квадрокоптер от МАИ и другие образцы. Среди наиболее интересных — модель «Сириус» и тяжелая грузовая платформа SKYF.

Как отметил на открытии HeliRussia 2018 вице-премьер РФ Юрий Борисов , вертолетная индустрия России динамично развивается, в то же время портфель заказов вертолетной техники необходимо оптимизировать.

Легкий вертолет VRT500

Его презентация стала ярким событием в программе выставки. Легкий многоцелевой вертолет разработан конструкторским бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России» (входит в госпорпорацию Ростех ) в сотрудничестве с международной командой инженеров.

VRT500 станет первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной массой до 2 т. Его предполагают выпускать в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях. Опытный образец планируется построить к концу 2019 года, а вывести новинку на рынок в 2021-м.

Однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек, и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в машину летно-технические характеристики позволят ей развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км и брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Первый серийный Ми-171А2

Его первый полет прошел 18 мая на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ, входит в «Вертолеты России»). Сейчас идет программа летных испытаний и дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов этой машины.

Ми-171А2 стал первым запущенным в производство российским вертолетом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Эта машина — результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В его конструкцию внесено более 80 изменений. Он оснащен двигателями ВК-2500ПС-03 (гражданская версия двигателей, устанавливаемых на боевых вертолетах Ми-28Н) с цифровой системой управления и новыми винтами. Экипаж составляет два человека.

На Ми-171А2 применяется цифровой комплекс бортового оборудования КБО-17 ("стеклянная кабина"). Первые из этих машин будут переданы авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» в опытную эксплуатацию для работы в Заполярье.

Также планируется к 2021 году создать проект вертолета «Офшор» для компаний, работающих на шельфе в Арктике. Планируется, что он будет похож на Ми-171А2, но появятся серьезные изменения в конструкции планера. «В первую очередь, направленные на безопасность корпоративных пассажиров, которых будут перевозить с суши на добывающую платформу или наоборот», — говорит главный инженер У-УАЗ. Предполагается также усилить грузовой пол вертолета, ряд систем подвергнется модернизации.

По его словам, рынок таких офшорных вертолетов оценивается сегодня в пределах 100 машин как для отечественных, так и для иностранных заказчиков.

Беспилотники и «Касатка 505»

Новинкой на HeliRussia 2018 стал «Сириус» — беспилотник самолетного типа разработки НПО «Авиационно-космические технологии». Он предназначается для выполнения целого ряда важных задач в сложных климатических условиях Крайнего Севера: сопровождение судов и самолетов, ледовая разведка, обследование проходящих в Арктике трубопроводов и ретрансляция радиосигналов.

Другая инновационная модель — первая в мире промышленная авиагрузовая платформа SKYF. Беспилотник мультироторного типа, построенный по уникальной схеме с разделением подъемных и управляющих винтов и использующий бензиновый двигатель. Основное преимущество аппарата — феноменальная для изделий такого типа грузоподъемность (250 кг). Помимо транспортировки грузов, модель может применяться для выполнения авиасельхозработ и воздушного пожаротушения.

Также на выставке показали опытный образец, соответствующий облику серийной машины и проходящий летные испытания. «Касатка 505» — легкий вертолет разработан ОКБ Agan Aircraft Group. Как отмечают разработчики, в проектировании машины применен очень неординарный и практичный подход — его несущая система заимствована у американского вертолета Sikorsky S-52, а фюзеляж и авионика российской разработки.

Вертолет обладает высоким уровнем комфорта и прост в управлении. Способен взять на борт четырех человек. Предназначается, в первую очередь, для частного применения и для обучения пилотированию.

Новые двигатели

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию Ростех) показала на HeliRussia 2018 новейшие разработки в области турбовальных вертолетных двигателей.

Гости стенда ОДК смогли увидеть двигатели ТВ7-117В (предназначен для вертолета Ми-38) и ВК-2500ПС (базовое применение — вертолет Ми-171А2), а также цифровую электронную систему управления и контроля типа FADEC БАРК-6В (для ТВ7-117В) и насос-регулятор НР-2500 (для ВК-2500ПС).

По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, Россия решила вопросы импортозамещения в области авиационного и военно-морского двигателестроения. «Могу констатировать, что зависимости от украинской продукции уже нет. Ситуация с западными поставками кардинальным образом меняется. Мы решили проблему с авиадвигателями, ВК-2500 заменил ТВ3-117 в армейской авиации. Мы решили проблему с двигательными установками для ВМФ», — сказал он.

Военно-транспортный Ми-171Ш

Первый опытный образец модернизированного военно-транспортного вертолета Ми-171Ш был изготовлен Улан-Удэнским авиазаводом. Прототип этой машины был представлен на МАКС-2017 на статичной стоянке и к ней был проявлен повышенный интерес. Ожидается, что в 2019 году вертолет начнут продвигать на экспорт.

При модернизации Ми-171Ш был учтен опыт выполнения специальных задач. Машина создается для повышения эффективности десантно-транспортного и огневого обеспечения действий оперативных групп и будет иметь возможность выполнять задачи в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

После участия в выставке HeliRussia Ми-171Ш направят на Московский вертолетный завод имени М. Л. Миля , где в ходе наземных и летных испытаний будет проведена оценка его тактико-технических характеристик.

Ми-171Ш оснащен новым пилотажно-навигационным оборудованием. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации «стеклянной кабины» и надежных аналоговых приборов.

Машина комплектуется бортовым комплексом обороны «Президент-С», который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету, осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей. Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Для повышения выживаемости личного состава в случае «жесткой посадки» вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.

Модернизация коснулась и состава вооружения. Наряду со стрелково-пушечным, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра вертолет оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлены два пулемета калибра 12,7 мм.

Обновленный «Ансат»

На стенде компании «Русские Вертолетные Системы» можно было увидеть модернизированную версию вертолета «Ансат», оснащенную новым медицинским модулем, птицестойким остеклением и композитным капотом.

В кабине такой машины можно разместить до четырех врачей (в старых версиях было всего два), а конструкция позволяет осуществлять погрузку носилок с пациентом через задний люк. Конструкторы также добились снижения веса обновленного вертолета более чем на 100 кг. В этой версии «Ансата» восемь пассажиров и два пилота, причем место второго может устанавливаться съемное оборудование. Этот модернизированный вариант планируется запустить в производство во второй половине 2019 года.

На церемонии открытия выставки глава Росавиации Александр Нерадько вручил генеральному директору холдинга «Вертолеты России» Андрею Богинскому документ, позволяющий использовать легкий многоцелевой вертолет «Ансат» при температуре воздуха до +50 градусов по Цельсию. Этот режим эксплуатации позволит существенно увеличить число потенциальных заказчиков машины — к ней проявляют интерес некоторые страны Азии и Ближнего Востока, а также Колумбия и Мексика.

Проверка работоспособности всех систем вертолета в условиях экстремально высоких температур проходила в Пакистане осенью 2017 года. Для применения в условиях низких температур — до -45 градусов — «Ансат» был сертифицирован в 2017-м после прохождения испытаний в Якутии.