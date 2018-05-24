На выставке HeliRussia представили новый российский вертолет VRT500

«Мы отмечаем интерес к проекту со стороны как российских, так и зарубежных эксплуатантов. На сегодняшний день подписаны соглашения о стратегическом партнерстве в рамках программы продвижения вертолета на международные рынки. По нашим оценкам, к 2035 году мы реализуем около 1000 машин, что позволит нам занять до 15% в мировом сегменте легких вертолетов массой до 2 тонн. Анализ рынка показывает, что именно этот класс вертолетов в перспективе станет самым массовым», — сказал гендиректор холдинга Андрей Богинский

В настоящее время специалисты холдинга проводят прочностные испытания несущей системы вертолета, в ближайшее время планируется приступить к аэродинамическим испытаниям.

«Впервые за долгие годы мы выходим на рынок легких вертолетов массой до 2 тонн. На этом рынке высокая конкуренция, что диктует повышенные требования к качеству, надежности и возможностям техники. VRT500 обладает прекрасными летно-техническими характеристиками, что вкупе с привлекательной ценой должно обеспечить успех машины не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках», — сказал индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет со взлетной массой 1600 кг. Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

Вертолет предполагается выпускать в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.