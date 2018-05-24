В Москве начала работу выставка HeliRussia 2018

Напомним, участие в выставке принимают почти 250 компаний, в том числе 49 иностранных из 19 стран мира. О масштабе HeliRussia 2018 говорит и площадь экспозиции — свыше 13 тысяч квадратных метров, с момента первого форума этот показатель удвоился.

"Ваш форум, демонстрирующий передовые достижения отечественной и зарубежной конструкторской, инженерной мысли в сфере вертолетной индустрии и весь спектр специализированной продукции и услуг — по праву зарекомендовал себя одной из ведущих отраслевых экспозиционных площадок на пространстве Евразии, — в частности говорилось в послании. — Особо отмечу значимый вклад выставки в развитие международной кооперации, укрепление деловых, научных, производственных контактов, в расширение рынка сбыта отечественной продукции".

Заместителем председателя правительства РФ будет Юрий Борисов в свою очередь отметил, что вертолетная индустрия страны сейчас находится в устойчивом динамично развивающемся состоянии.

— «Вертолеты России» имеют хорошие позиции на международном рынке и доминирующие на отечественном. Тем не менее, предстоит решить еще много задач, в первую очередь это оптимизация портфелей заказов. Сегодня львиную долю занимает боевая вертолетная тематика, но рынок меняется, нужно завоевывать новые ниши, особенно в классе легких вертолетов, где у нас всегда был дефицит моделей, — подчеркнул Юрий Борисов.

В развитие этой мысли высказался и глава департамента авиационной промышленности Минпромторга России Равиль Хакимов, озвучивший участникам выставки приветствие руководителя ведомства Дениса Мантурова . По его словам, для развития российского вертолетостроения недостаточно емкости только отечественного рынка, требуется выходить на мировой и бороться там с сильнейшими игроками. Поэтому ключевыми аспектами развития отрасли должны стать конкурентоспособность, надежность поставок, развитие центров послепродажного обслуживания и ряд других направлений.

— В феврале 2017 года нам поступила заявка на одобрение изменения в конструкцию вертолета «Ансат», предусматривающего расширение диапазона эксплуатационных температур до плюс 50 градусов, — рассказал Александр Нерадько. — В короткий срок были проведены наземные и летные испытания в России и Пакистане, они с успехом завершены, поздравляю!