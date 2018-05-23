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Доме–музее М. С. Щепкина открывается выставка, посвящённая театру Максима Горького
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Доме–музее М. С. Щепкина открывается выставка, посвящённая театру Максима Горького 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
На выставке будут представлены фотографии спектаклей и эскизы к театральным постановкам по произведениям Горького от постановок К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко до сценических произведений Татьяны Дорониной, Адольфа Шапиро и Кирилла Серебренникова. На экспозиции можно будет увидеть редкие фотографии В. Качалова, О. Книппер-Чеховой, Ф. Раневской, архивные снимки постановок Ю. Любимова, Г. Товстоногова и других выдающихся режиссёров XX и XXI вв., а также театральные афиши, макеты декораций, скульптурные изображения из коллекции МХТ и первые книжные издания пьес Горького.
Выставка работает до 16 сентября 2018 года.
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