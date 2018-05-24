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Музей «Гараж» отпразднует юбилей
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Музей «Гараж» отпразднует юбилей 

Управа района Якиманка 55 минут назад
Фото: Управа района Якиманка
Жителей столицы 10 июня пригласили на юбилей музея «Гараж».
В этом году столичному культурному учреждению исполняется 10 лет.
— Мы приглашаем горожан отпраздновать с нами день рождения «Гаража». В этот день музей откроет свои двери для всех желающих. Наши сотрудники приготовили обширную культурную программу. В рамках мероприятия пройдут выставки, перформансы и экскурсии, — сообщила сотрудник пресс-службы «Гаража» Алена Соловьева.
Кроме того, для посетителей организуют концерты джазовой музыки, интеллектуальную викторину и выступление оперной труппы Большого театра.
Мероприятия начнутся в 11:30 по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 32. Вход по регистрации.
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