Музей «Гараж» отпразднует юбилей

Жителей столицы 10 июня пригласили на юбилей музея «Гараж».

В этом году столичному культурному учреждению исполняется 10 лет.

— Мы приглашаем горожан отпраздновать с нами день рождения «Гаража». В этот день музей откроет свои двери для всех желающих. Наши сотрудники приготовили обширную культурную программу. В рамках мероприятия пройдут выставки, перформансы и экскурсии, — сообщила сотрудник пресс-службы «Гаража» Алена Соловьева.

Кроме того, для посетителей организуют концерты джазовой музыки, интеллектуальную викторину и выступление оперной труппы Большого театра.

Мероприятия начнутся в 11:30 по адресу: улица Крымский Вал, дом 9, строение 32. Вход по регистрации.