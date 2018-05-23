С 23 по 26 мая на центральной площадке Петербургского международного экономического форума (КВЦ «Экспофорум») будет представлена уникальная фото выставка «Русский балет — вдохновенный рисунок танца». В экспозицию включены уникальные кадры из истории становления балета в России, на фотографиях запечатлены легендарные герои отечественной балетной сцены. Выставка освещает тему истории развития танцевального искусства, олицетворением которой стали знаменитые русские артисты балета. Участники Форума смогут увидеть 13 редких фотографий звезд русского балета, сделанных в период с 1903 по 2015 год. Среди них: Екатерина Гельцер, Нина Тимофеева, Агриппина Ваганова, Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Наталья Дудинская, Диана Вишнева, Елена Рябинкина и другие. Выставка организована Министерством Культуры Российской Федерации и международным культурным проектом «Русские сезоны». Мероприятие включено в обширную программу фестиваля «Русские сезоны» и в официальную культурную программу Русского Давоса.
Зародившись во Франции и Италии, именно в России нашел «вторую родину». История русского балета начинается с 1738 года: благодаря прошению господина Ланде, появилась первая в России школа балетного искусства — известная ныне на весь мир Санкт-Петербургская Академия танца имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Через несколько десятилетий балетная школа открылась и в Москве.
Классический русский балет преобразил мировое балетное искусство. Он славился долгие десятилетия и славится до сих пор. В начале 20 века вспыхнула звезда новой русской хореографии, заложившей свои традиции, — и эти традиции не только живут до сих пор, но стали провозвестием нового мирового искусства. Грандиозный мировой успех русского балета неразрывно связан с именем Сергея Дягилева. Он открыл в Париже русскую балетную антрепризу под названием «Русские сезоны». Сегодня под этим всемирно известным брендом проходит ежегодный международный культурный фестиваль. Так идея «Русских сезонов» расширила не только географические границы, но стала ключевой культурной акцией России за рубежом. Фестиваль презентует иностранной публике лучшие постановки ведущих российских драматических и музыкальных театров, имеющих мировую славу; современное музыкально-исполнительское искусство, уникальные выставки знаменитых российских музеев, фестивали кино и циркового искусства, и, безусловно, русский балет. Напомним, что в рамках международного культурного фестиваля «Русские сезоны» в Италии проходят гастроли ведущих балетных школ России.