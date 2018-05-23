Гостям ПМЭФ-2018 представят выставку «Русский балет — вдохновенный рисунок танца»

Зародившись во Франции и Италии, именно в России нашел «вторую родину». История русского балета начинается с 1738 года: благодаря прошению господина Ланде, появилась первая в России школа балетного искусства — известная ныне на весь мир Санкт-Петербургская Академия танца имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Через несколько десятилетий балетная школа открылась и в Москве.