Гостям ПМЭФ покажут выставку о русском балете

Гости Петербургского международного экономического форума смогут посетить уникальную выставку фотографии «Русский балет — вдохновенный рисунок танца». Об этом сообщила пресс‐служба фонда «Росконгресс».

Несмотря на то, что родиной балета являются Франция и Италия, именно Россию весь мир считает главной законодательницей мод этого танца. В нашей стране балет появился в 1738 году. Благодаря прошению господина Ланде, появилась первая в России школа балетного искусства — известная ныне на весь мир Санкт-Петербургская Академия танца имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Через несколько десятилетий балетная школа открылась и в Москве.

Достижения России на этом поприще оказало огромное влияние на мировую балетную сцену. Русскую традицию танца перенимали лучшие балетмейстеры Европы. Негласным символом мирового успеха русского балета стал Сергей Дягилев , создавший в Париже антрепризу «Русские сезоны». Это название стало настоящим брендом и с течением времени переросло в мировую культурную акцию России за рубежом.

Петербургский международный экономический форум‐2018 начинает свою работу. Уже начали прибывать участники. Официальная часть форума откроется 24 мая.