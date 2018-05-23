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Гостям ПМЭФ покажут выставку о русском балете
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Гостям ПМЭФ покажут выставку о русском балете 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Гости Петербургского международного экономического форума смогут посетить уникальную выставку фотографии «Русский балет — вдохновенный рисунок танца». Об этом сообщила пресс‐служба фонда «Росконгресс».
Зрители смогут увидеть уникальные кадры, запечатлевшие то, как балет развивался в России. На архивных снимках запечатлены легенды отечественной балетной сцены — Екатерина Гельцер, Нина Тимофеева, Агриппина Ваганова, Майя Плисецкая, Ульяна Лопаткина, Наталья Дудинская, Диана Вишнева, Елена Рябинкина и другие. Организатором выставки стало министерство культуры России, а также международный культурный проект «Русские сезоны».
Несмотря на то, что родиной балета являются Франция и Италия, именно Россию весь мир считает главной законодательницей мод этого танца. В нашей стране балет появился в 1738 году. Благодаря прошению господина Ланде, появилась первая в России школа балетного искусства — известная ныне на весь мир Санкт-Петербургская Академия танца имени Агриппины Яковлевны Вагановой. Через несколько десятилетий балетная школа открылась и в Москве.
Достижения России на этом поприще оказало огромное влияние на мировую балетную сцену. Русскую традицию танца перенимали лучшие балетмейстеры Европы. Негласным символом мирового успеха русского балета стал Сергей Дягилев, создавший в Париже антрепризу «Русские сезоны». Это название стало настоящим брендом и с течением времени переросло в мировую культурную акцию России за рубежом.
Петербургский международный экономический форум‐2018 начинает свою работу. Уже начали прибывать участники. Официальная часть форума откроется 24 мая.
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