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Премьер Михайловского театра поучаствует в уходе за монументом Екатерине II
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Премьер Михайловского театра поучаствует в уходе за монументом Екатерине II 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер Михайловского театра Иван Зайцев в четверг примет участие в сезонной профилактической реставрации памятника императрице Екатерине II, расположенного на площади Островского в самом центре Санкт-Петербурга, рассказали ТАСС в Государственном музее городской скульптуры.
"Иван Зайцев поможет реставраторам обработать скульптуру, скорее всего, водой под давлением. Затем уход продолжится, и памятник будет покрыт защитным восковым составом", — сказали в музее.
Зайцев исполняет ведущие партии в большинстве спектаклей балетного репертуара Михайловского театра, в том числе в балетах "Дон Кихот", «Баядерка», «Корсар», «Пламя Парижа», «Щелкунчик» и другие. В мае этого года она танцевал с Государственным балетом Берлина премьеру балета Начо Дуато «Ромео и Джульетта» в дуэте с Полиной Семионовой.
Как пояснили в музее, скульптуры моют специальным пенным раствором, потом обрабатывают водой под высоким давлением, при необходимости — моют вручную, а затем — после полного высыхания — покрывают защитными составами. В основном монументы избавляют от саже-пылевых и биологических загрязнений. Работы осуществляют профессиональные реставраторы на основе тех рекомендаций, которые разрабатывают в течение года научные сотрудники музея в ходе мониторинга состояния культурных объектов.
Памятник императрице Екатерине II открыли 24 ноября 1873 года. В 2003 году Государственным музеем городской скульптуры была проведена полная реставрация памятника с воссозданием частично утраченной цепи ордена Андрея Первозванного на шее императрицы, а также выполнена реставрация фонарей-торшеров, входящих в ансамбль памятника. Уход за памятником осуществляется ежегодно.
26 мая, в преддверии 315-го дня рождения города, будут приводить в порядок один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга — «Медный всадник», памятник императору Петру I на Сенатской площади города. В этом году, как рассказали в музее, право принять участие в церемонии будет разыграно среди жителей Петербурга — победителей назовут в пятницу.
О музее
Согласно информации на официальном сайте, основанный в 1932 году Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге является единственным в России музейным учреждением, занимающимся изучением, охраной и реставрацией памятников монументального искусства в открытой городской среде.
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