Репортаж из театра абсурда

Так поэтесса Инна Богачинская назвала свой творческий вечер, который пройдет в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына 29 мая.

Поэт, журналист, переводчик Инна Богачинская родилась в Москве, писать стихи начала в Одессе, а признание получила в Нью-Йорке. Хотя и на родине талант Инны Богачинской не остался незамеченным. И первым, кто поддержал молодую поэтессу, стал Андрей Вознесенский , с которым они дружили долгие годы.

Сегодня Инна Богачинская живет в Америке, но связи с Россией не теряет.

— Москва живет во мне источником, вдохнувшим в меня не только биологическую жизнь, но и интеллектуальную, творческую, — говорит поэтесса.

Богачинская — автор пяти книг поэзии и прозы. Ей присвоено звание академика Академии народного искусства России, она принята и в Союз художников Академии народного искусства России за поэтическое изображение образа художника.

На своем творческом вечере поэтесса познакомит публику со своими новыми произведениями и почитает уже известные стихотворения.