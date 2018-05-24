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Ученики школы № 1205 показали спектакль «Прощай, овраг!»
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Ученики школы № 1205 показали спектакль «Прощай, овраг!» 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
В актовом зале структурного подразделения «Диалог» школы № 1205 состоялась премьера спектакля «Прощай, овраг!» по мотивам произведения Константина Сергиенко.
Согласно сюжету, художник рисовал картину в своей мастерской и услышал лай собак. Стая бездомных собак жила в овраге за новостройками на краю города. Поблизости была конечная остановка городского автобуса, там регулярно сидел хромой пес и ждал подачки. Однажды из автобуса вышел человек, вытряхнул из спортивной сумки маленького песика и уехал. Песик по имени Крошка остался на остановке, там его увидел художник и нарисовал. Крошка познакомился с собаками из оврага и услышал их грустные истории… Когда к оврагу приехал автофургон с клеткой, ловцы собак поймали всю стаю и увезли. А за Крошку заступился художник и взял к себе домой.
«Постановка руководителя нашей театральной студии «Солнечный город» А. А. Гавриловой никого не оставила равнодушной. Прекрасная игра актеров — учеников 5-6 классов произвела впечатление не только на взрослых, но и на учащихся школы», — добавляет пресс-служба школы № 1205.
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