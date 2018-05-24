В Манеже пройдет фестиваль «ПроТоАрт» с бесплатными фильмами, спектаклями и выставками

21 и 22 июля в ЦВЗ «Манеж» пройдет фестиваль современного искусства «ПроТоАрт». Пространство выставочного зала превратят в город будущего, созданный по фантазиям Мондриана, в зданиях и на площадях которого посетителям будет представлена современная живопись, скульптура, музыка, видеоарт, механические объекты, инсталляции, посвященные феномену композиции в искусстве и в жизни.

Посетители смогут посмотреть фильмы, спектакли, поиграть в шахматы и даже сами поучаствовать в перфомансах. Среди участников фестиваля — артисты «Театра.DOC», центр «Антон тут рядом», художники Павел Игнатьев , Игорь Поцукайло, Александра Кищук, Михаил Городецкий, музыканты Фамаду Дон Муйе (Famoudou Don Moye, USA), Шелли Хирш, Shelley Hirsch (USA), Сергей Летов (Москва), Александр Александров (Москва), Виктор Сологуб (СПб.), участники джазовых и академических оркестров Санкт-Петербурга.

Команда ЦВЗ «Манеж» в лице Павла Пригары, Анны Яловой, Светланы Зениной, Веры Рейхет, Марины Джигарханян , Анны Кириковой, Елизаветы Павлычевой, Дениса Калядина, Геннадия Кузьмичева, Юрия Самойлова вошли в число 50 петербуржцев, изменивших город.

Вход на все события свободный. Более подробно о программе можно узнать здесь.

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