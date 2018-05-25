Мост между Маяковским и Цветаевой будет построен на книжном фестивале

Мельтикультурное зрелище подготовили специально для книжного фестиваля «Красная площадь» театр МОСТ, Музей Владимира Маяковского и Дом-Музей Марины Цветаевой . Для посетителей будет представлена театрализованная экскурсия «Променад поэтов» и документальный спектакль «Русский авангард. Эпоха в лицах». Программа начнётся в 13:30 на Малой сцене. В качестве экскурсоводов выступят старшие научные сотрудники двух музеев. Они построят мост между Цветаевой и Маяковским и расскажут о большой совместной выставке. Спектакль объединит в себе выдержки из мемуаров исторических деятелей, дневников рядовых граждан, произведений поэтов. Также перед зрителями предстанут реальные лица эпохи, среди которых не только Цветаева и Маяковский, но и Анна Ахматова Зинаида Гиппиус , Александр Блок и другие. Проект-исследование «Мост между Цветаевой и Маяковским» был создан для людей, которые интересуются культурой Серебряного века, театром.