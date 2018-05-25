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В Гатчинском дворце откроется выставка, посвященная 220-летию императрицы Александры Федоровны
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В Гатчинском дворце откроется выставка, посвященная 220-летию императрицы Александры Федоровны 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В залах Арсенального каре Гатчинского дворца 26 мая открывается выставка, посвященная 220-летию императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I.
Как рассказали в пресс-службе музея, на выставке представлены более 260 экспонатов: портреты, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства. Отмечается, что особое место занимают мемориальные предметы, принадлежавшие императрице и ее семье.
На выставке также будут представлены подлинные сценические костюмы, созданные по эскизам А. Я. Головина для спектакля Вс. Э. Мейерхольда «Маскарад» в 1917 году. Именно в честь супруги Николая I театр, где была осуществлена эта постановка, был назван Александринским.
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