В Гатчинском дворце откроется выставка, посвященная 220-летию императрицы Александры Федоровны

В залах Арсенального каре Гатчинского дворца 26 мая открывается выставка, посвященная 220-летию императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I.

Как рассказали в пресс-службе музея, на выставке представлены более 260 экспонатов: портреты, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства. Отмечается, что особое место занимают мемориальные предметы, принадлежавшие императрице и ее семье.

На выставке также будут представлены подлинные сценические костюмы, созданные по эскизам А. Я. Головина для спектакля Вс. Э. Мейерхольда «Маскарад» в 1917 году. Именно в честь супруги Николая I театр, где была осуществлена эта постановка, был назван Александринским.