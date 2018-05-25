Лауреатов фестиваля «Славянский мир — 2018» наградили в Балашихе

Лауреатов фестиваля «Славянский мир — 2018» наградили в Балашихе, сообщила начальник отдела управления культуры городской администрации Ирина Лагутина. Гала-концерт «Славянский мир — 2018» состоялся в Доме культуры «Чайка» в микрорайоне Ольгино.

«Фестиваль — это объединение всех творческих сил нашего города. Такие фестивали очень важны, это наши истоки. Очень ценно участие наших юных жителей — это 50 участников из детских садов. На гала-концерте мы наградили лауреатов «Славянского мира — 2018». Свои номера представили 26 лауреатов фестиваля», — сказала Ирина Лагутина.

Она добавила, что победителями фестиваля стали образцовый вокальный ансамбль «Радуга», фольклорный ансамбль «Веретёнце», образцовый хореографический коллектив «Фантазия», танцевальный коллектив «Серпантин» и другие. Жюри оценивало конкурсантов в нескольких номинациях, в том числе «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство», «Вокально-хоровое искусство», «Художественное чтение», «Хореографическое искусство» и «Театральное искусство». Жюри оценивало культуру исполнения, качество аккомпанемента, выбор сценического костюма, репертуар, энергетику исполнителя и создание образа.

Кроме того, Ирина Лагутина отметила, что выставка картин и декоративных работ участников фестиваля будет работать в музее иллюстрированной книги «Картинка» в микрорайоне Железнодорожный до конца мая.

Фестиваль «Славянский мир» проводится в Балашихе ежегодно в День славянской письменности и культуры с 2007 года и входит в программу международного фестиваля «Славянские встречи». В 2018 году в нем приняло участие более 2 тысяч человек из 99 городских учреждений.