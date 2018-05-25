Самые интересные события Москвы с 25 по 27 мая

Спустя годы после «Дозоров» в кинотеатрах выходит экранизация одного из романов Сергея Лукьяненко , в баре «Стрелка» играет психоделический «Аркестра», а лидер «Несчастного случая» ставит спектакль о панках и свободе. И это еще не все события, которые ожидаются в ближайшие выходные.

Фильм «Черновик»

Долгожданная после «Дозоров» экранизация еще одного романа писателя-фантаста Сергея Лукьяненко выходит в прокат. По сюжету москвич и дизайнер видеоигр Кирилл вдруг пропадает из реального мира. Друзья и коллеги не узнают его, о нем нет никакой информации. Скитаясь по городу, герой набредает на водонапорную башню, которая оказывается своеобразной точкой между мирами. И внезапно Кирилл становится таможенником между нашим миром и параллельными измерениями.

В Третьяковской галерее продолжается выставка картин русского живописца Василия Верещагина. В экспозиции представлено около 500 экспонатов: 80 живописных, 120 графических работ, 97 произведений декоративно-прикладного искусства, а также архивные документы и фотографии из различных коллекций, включая саму Третьяковку, Эрмитаж , Русский музей и другие. Произведения демонстрируются сериями, каждая из которых рассказывает о походах и путешествиях художника: Туркестанская, Балканская, Индийская серии, «Русский Север» и Японская серия. Стоимость входного билета — 500 рублей.

Концерт «Summer Opening Party»: Sun Ra Arkestra

Герман Пул Блаунт, больше известный как Sun Rа, — американский джазовый поэт и композитор, режиссер, создатель «космической философии» и много чего еще. Большую часть своей карьеры руководил The Arkestra, коллективом с постоянно меняющимся именем и составом. В семидесятых Sun Ra Arkestra устраивал подпольные психоделические вечеринки на сцене андеграундного нью-йоркского Squat Theatre по очереди с Энди Уорхолом , в восьмидесятых и девяностых объездил с гастролями весь мир. В 1993 Sun Rа умер, но дело его живет, и в пятницу, 25 мая, «Аркестра» выступит в баре «Стрелка». В программе — джаз, психоделический рок, футуристические костюмы. Словом, будет не скучно. Начало в 22:00, стоимость билетов — 3000 рублей.

Фильм «Дэдпул-2»

Супергерой из огромной вселенной Marvel возвращается. «Дэдпул-2» — одиннадцатый фильм из киносерии «Люди Икс». В первой части картины солдат Уэйд Уилсон подвергается экспериментальной регенеративной мутации, в результате которой его лицо и тело были обезображены. Однако он приобрел суперспособность ускоренного исцеления. Тогда он разделался с теми, кто с ним это сотворил, но теперь у него появился новый враг — солдат-полукиборг из будущего Кейбл. Чтобы победить его, Дэдпул вместе со своим другом открывает набор супергероев в свою команду.

Спектакль «Валентинов день»

Герои пьесы Ивана Вырыпаева «Валентинов день» в течение дня проживают целую жизнь. И жизнь насыщенную — полную встреч, забавных и драматических эпизодов, разрывов, фантастических диалогов и снов. Три актера создают атмосферу, в которой становится очевидным, что времени как такового не существует, а все мы — это воспоминания и судьбоносные встречи. Спектакль состоится в малом зале ДК имени Зуева 27 мая в 19:00. Стоимость билетов — от 1000 рублей.

Спектакль «Анархия»

Выставка Typomania-2018

Фестиваль дизайна и типографики Typomania пройдет в Музее Москвы и соберет участников из 14 стран. В экспозиции представят более 20 выставочных проектов. В четырехдневной программе, которая стартует 26 мая, запланированы также лекции и воркшопы по леттерингу, каллиграфии и плакату. В этом году темой выставки заявлено взаимодействие Востока и Запада, «West-East-Post», и отдельную часть экспозиции посвятят плакату и типографике Востока. Также очень интересен проект, созданный совместно с Музеем истории ГУЛАГа, под названием «Буквы неволи», посвященный лагерной типографике и письмам узников советских концлагерей.