Самые интересные события Москвы с 25 по 27 мая 

Спустя годы после «Дозоров» в кинотеатрах выходит экранизация одного из романов Сергея Лукьяненко, в баре «Стрелка» играет психоделический «Аркестра», а лидер «Несчастного случая» ставит спектакль о панках и свободе. И это еще не все события, которые ожидаются в ближайшие выходные.
Фильм «Черновик»
Долгожданная после «Дозоров» экранизация еще одного романа писателя-фантаста Сергея Лукьяненко выходит в прокат. По сюжету москвич и дизайнер видеоигр Кирилл вдруг пропадает из реального мира. Друзья и коллеги не узнают его, о нем нет никакой информации. Скитаясь по городу, герой набредает на водонапорную башню, которая оказывается своеобразной точкой между мирами. И внезапно Кирилл становится таможенником между нашим миром и параллельными измерениями.
Выставка “Василий Верещагин”
В Третьяковской галерее продолжается выставка картин русского живописца Василия Верещагина. В экспозиции представлено около 500 экспонатов: 80 живописных, 120 графических работ, 97 произведений декоративно-прикладного искусства, а также архивные документы и фотографии из различных коллекций, включая саму Третьяковку, Эрмитаж, Русский музей и другие. Произведения демонстрируются сериями, каждая из которых рассказывает о походах и путешествиях художника: Туркестанская, Балканская, Индийская серии, «Русский Север» и Японская серия. Стоимость входного билета — 500 рублей.
Концерт «Summer Opening Party»: Sun Ra Arkestra
Герман Пул Блаунт, больше известный как Sun Rа, — американский джазовый поэт и композитор, режиссер, создатель «космической философии» и много чего еще. Большую часть своей карьеры руководил The Arkestra, коллективом с постоянно меняющимся именем и составом. В семидесятых Sun Ra Arkestra устраивал подпольные психоделические вечеринки на сцене андеграундного нью-йоркского Squat Theatre по очереди с Энди Уорхолом, в восьмидесятых и девяностых объездил с гастролями весь мир. В 1993 Sun Rа умер, но дело его живет, и в пятницу, 25 мая, «Аркестра» выступит в баре «Стрелка». В программе — джаз, психоделический рок, футуристические костюмы. Словом, будет не скучно. Начало в 22:00, стоимость билетов — 3000 рублей.
Фильм «Дэдпул-2»
Супергерой из огромной вселенной Marvel возвращается. «Дэдпул-2» — одиннадцатый фильм из киносерии «Люди Икс». В первой части картины солдат Уэйд Уилсон подвергается экспериментальной регенеративной мутации, в результате которой его лицо и тело были обезображены. Однако он приобрел суперспособность ускоренного исцеления. Тогда он разделался с теми, кто с ним это сотворил, но теперь у него появился новый враг — солдат-полукиборг из будущего Кейбл. Чтобы победить его, Дэдпул вместе со своим другом открывает набор супергероев в свою команду.
Спектакль «Валентинов день»
Герои пьесы Ивана Вырыпаева «Валентинов день» в течение дня проживают целую жизнь. И жизнь насыщенную — полную встреч, забавных и драматических эпизодов, разрывов, фантастических диалогов и снов. Три актера создают атмосферу, в которой становится очевидным, что времени как такового не существует, а все мы — это воспоминания и судьбоносные встречи. Спектакль состоится в малом зале ДК имени Зуева 27 мая в 19:00. Стоимость билетов — от 1000 рублей.
Спектакль «Анархия»
Лидер «Несчастного случая» Гарик Сукачев поставил спектакль с Михаилом Ефремовым и Дмитрием Певцовым в главных ролях. В основе спектакля — пьеса Майка Пэкера про нонконформизм. В ней рассказывается о британской панк-группе, собравшейся через четверть века после конца карьеры, когда им вдруг приходит предложение от американского банка, желающего приобрести их песню для рекламы. Это не Sex Pistols, но близко. Спектакль покажут 25 мая в ТКЗ «Дворец на Яузе» в 19:00. Стоимость билетов — от 800 рублей.
Выставка Typomania-2018
Фестиваль дизайна и типографики Typomania пройдет в Музее Москвы и соберет участников из 14 стран. В экспозиции представят более 20 выставочных проектов. В четырехдневной программе, которая стартует 26 мая, запланированы также лекции и воркшопы по леттерингу, каллиграфии и плакату. В этом году темой выставки заявлено взаимодействие Востока и Запада, «West-East-Post», и отдельную часть экспозиции посвятят плакату и типографике Востока. Также очень интересен проект, созданный совместно с Музеем истории ГУЛАГа, под названием «Буквы неволи», посвященный лагерной типографике и письмам узников советских концлагерей.