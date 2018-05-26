Голодец заявила, что культурные связи с США не прекращались ни на один день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. / ТАСС /. Культурные связи России с США не прекращались ни на один день, доказательством тому являются гастроли ведущих театров, сообщила в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) вице-премьер РФ Ольга Голодец

"Наши связи с Соединенными Штатами Америки не прекращаются ни на один день. Ярким примером тому являются гастроли всех наших ведущих театров. Недавно состоялись гастроли Большого театра. Недавно выступал Театр наций в Соединенных Штатах Америки. Например, недавно у нас открылась очень успешно выставка крупнейшего американского мецената, который сознательно привез свою выставку в Москву, в Музей изобразительных искусств имени Пушкина, это выставка эпохи Рембрандта и Вермеера", — сказала Голодец.

Она отметила, что контакт на уровне культурных институтов продолжается, и он очень интенсивный.