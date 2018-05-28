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В Москве открылся фестиваль театральных школ стран БРИКС
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В Москве открылся фестиваль театральных школ стран БРИКС 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Студенты из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России открыли второй международный фестиваль театральных школ БРИКС. Об этом сообщает «ТВ Центр».
До конца этой недели на сцене большого амфитеатра в столичном парке Зарядье можно увидеть лучшие мировые пьесы и спектакли. Более 120 актёров из разных уголков мира представят свои работы, а в последние дни фестиваля студенты покажут постановку, объединяющую разные языки, культуры и актёрские школы.
Россию по традиции представляет Московский институт театрального искусства под управлением Иосифа Кобзона.
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