Союз музеев о повреждении картины Репина: эта трагедия отражает атмосферу нетерпимости

В заявлении на сайте Союза нападение вандала на картину называют трагедией. «Произошла трагедия, во многом отражающая общую атмосферу нетерпимости, злости и неадекватности реакций, характерных сегодня для мирового сообщества вообще, и для России, в частности», — пишут представители организации, выражая соболезнования галерее.

В Союзе музеев выразили надежду, что преступник получит достойное наказание, способное остановить ему подобных. «Как бы это не показалось странным, но путь от покушения на „Ивана Грозного…“ до уничтожения памятников Пальмиры и Бамианских статуй Будды очень невелик…» — сказано в обращении.

31 мая преступление обсудят на Общем собрании Союза музеев России в Москве.