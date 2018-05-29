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Союз музеев о повреждении картины Репина: эта трагедия отражает атмосферу нетерпимости
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Союз музеев о повреждении картины Репина: эта трагедия отражает атмосферу нетерпимости 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Газета.Ru
Союз музеев официально отреагировал на повреждение картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в Третьяковской галерее.
В заявлении на сайте Союза нападение вандала на картину называют трагедией. «Произошла трагедия, во многом отражающая общую атмосферу нетерпимости, злости и неадекватности реакций, характерных сегодня для мирового сообщества вообще, и для России, в частности», — пишут представители организации, выражая соболезнования галерее.
В Союзе музеев выразили надежду, что преступник получит достойное наказание, способное остановить ему подобных. «Как бы это не показалось странным, но путь от покушения на „Ивана Грозного…“ до уничтожения памятников Пальмиры и Бамианских статуй Будды очень невелик…» — сказано в обращении.
31 мая преступление обсудят на Общем собрании Союза музеев России в Москве.
Ранее глава Союза музеев, гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил Третьяковской галерее помощь в реставрации картины, на которую 25 мая напал мужчина, вооруженный металлической стойкой.
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