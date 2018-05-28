Фестиваль городской культуры «Арт-овраг» состоится в Нижегородской области

Темой фестиваля станет «Полезное искусство». Он будет проходить более чем на десяти площадках города. Гостей праздника ждет масштабная программа, которая задействует практически все пласты жизни.

В рамках фестиваля известный уличный художник Тимофей Радя создаст в центре Выксы инсталляцию из неона. Куратор Наталья Фукс представит мультимедийную выставку «Повседневные трансформации». Также зрителей ждет премьера театрального перфоманса «Страсти по Мартену» в постановке лауреата «Золотой маски» Анны Абалихиной. Представление состоится в необычном пространстве — историческом мартеновском цехе Выксунского металлургического завода

Также запланировано множество мероприятий для детей, в том числе игры и мастер-классы. На центральной площади расположатся шатры, где будут проходить лекции об искусстве.

"Согласно нашей стратегии в 2018 году мы активно занимаемся осмыслением новых форм городских пространств, исходя из основных городских задач: повышение качества городской среды и увеличения туристического потока. Мы сделали большое исследование на вовлеченность городских сообществ в процессы изменения, проект развития центрального парка, который может стать в будущем центральной туристической достопримечательностью", — отметила продюсер фестиваля «Арт-Овраг» Юлия Бычкова.

Для удобства гостей в дни фестиваля будут организованы трансферы из Москвы, Нижнего Новгорода и Навашина.