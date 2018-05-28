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Воздушные змеи и кочевая галерея: появилась полная программа фестиваля «ВолгаФест-2018»
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Воздушные змеи и кочевая галерея: появилась полная программа фестиваля «ВолгаФест-2018» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В эти выходные в Самаре на 2-й очереди набережной пройдет «ВолгаФест». Организаторы уже опубликовали полную программу фестиваля. На этот раз тематикой события выбрали будущее.
Территорию поделят на три тематические зоны — «ПалеоПляж», «Волг-Конг» и «Объект №0». В празднике примут участие творческие коллективы из Москвы, Перми, Нижнего Новгорода, Самары и Санкт-Петербурга, а также французские артисты.
В субботу, 2 июня, на сцене «Волг-Конг» с 12:00 до 16:00 для гостей фестиваля проведут лекции по философии, антропологии, истории искусства, медицине, лингвистике и музыковедению. В течение всего дня здесь будет работать мастерская по запуску корабликов и изготовлению флагов из подручных средств.
Любители парусного спорта смогут увидеть яхты и катамараны, которые проплывут вдоль набережной 2 июня, с 14:00 до 15:00. Выставка плавсредств начнется с 15:30 и закончится в 18:00.
— Театр огня и света «Адреналин» презентует свое крио-шоу 2 июня. Выступление начнется в 21:45. Всемирно известный французский театр Generik Vapeur покажет самарцам спектакль «Lesbivouaqueurs» со сцены фестиваля 3 июня, в 21:00, — рассказали в Министерстве культуры Самарской области.
С 12:00 до 17:00, 2 и 3 июня, по набережной будет передвигаться кочевая галерее «Урбо Табор Мутобор». Художники покажут зрителям картины, на которых изображена природа родного края. С 12:00 до 18:00 над набережной пролетят воздушные змеи. Представление подготовит команда из Санкт-Петербурга.
О том, как прошел «ВолгаФест» в прошлом году, вы сможете узнать из фоторепортажа 63.ru.
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