«Космос в бутылке» создадут участники мастер-класса в КЦ на Коминтерна

Мастер-класс для детей по созданию «космической бутылки» пройдет 30 мая в культурном центре на Коминтерна. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

— Зрители мобильного планетария после каждого киносеанса смогут прийти на мастер-класс по созданию космической бутылочки из подручных материалов. Помогать участникам в создании поделок будет опытная ведущая Мария Дрождина , — рассказали в администрации центра.

Начало занятия в 19.00; адрес КЦ — ул. Коминтерна, 11/7. До начала мастер-класса участников просят зарегистрироваться по телефону 8 (495) 471-45-66. (иб)