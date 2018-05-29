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«Космос в бутылке» создадут участники мастер-класса в КЦ на Коминтерна
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«Космос в бутылке» создадут участники мастер-класса в КЦ на Коминтерна 

Управа района Лосиноостровский 1 час назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Мастер-класс для детей по созданию «космической бутылки» пройдет 30 мая в культурном центре на Коминтерна. Об этом сообщили в пресс-службе центра.
— Зрители мобильного планетария после каждого киносеанса смогут прийти на мастер-класс по созданию космической бутылочки из подручных материалов. Помогать участникам в создании поделок будет опытная ведущая Мария Дрождина, — рассказали в администрации центра.
Начало занятия в 19.00; адрес КЦ — ул. Коминтерна, 11/7. До начала мастер-класса участников просят зарегистрироваться по телефону 8 (495) 471-45-66. (иб)
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