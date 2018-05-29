В Челябинск привезут самый известный портрет Фёдора Шаляпина 

В сентябре в Челябинск привезут знаменитый портрет русского оперного певца Федора Шаляпина. Работа известного театрального художника Бориса Кустодиева будет выставлена в городе в рамках проекта «Выставка одного шедевра», сообщила пресс-секретарь регионального Минкульта Виктория Олиферчук.
— Это уже второй совместный проект с Русским музеем, — рассказал министр культуры области Алексей Бетехтин. — Первой была большая выставка «Спасибо, Урал!». Для нас принципиально важно, что задействована и область. После челябинского музея искусств, картина будет выставлена в Сатке, в ДК «Магнезит» и Магнитогорской картинной галерее.
Портрет Шаляпина — одна из лучших работ Кустодиева и один из самых популярных в галерее шаляпинских образов. Борис Кустодиев познакомился с певцом в 1919 году, работал вместе с ним в Мариинском театре. Этот портрет художник писал три года, с 1920 по 1922 год. Шаляпин выкупил картину и увез её во Францию.
— Шаляпин в свое время был очень популярным и до сих пор сохраняет свои позиции, а в этом году мы отмечаем сразу две круглые даты: 145 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти певца, — пояснил директор Челябинского музея искусств Станислав Ткаченко. — Кстати, существует легенда, что в свое время Шаляпин был в Челябинске и выступал в Народном доме.