В Челябинск привезут самый известный портрет Фёдора Шаляпина

В сентябре в Челябинск привезут знаменитый портрет русского оперного певца Федора Шаляпина . Работа известного театрального художника Бориса Кустодиева будет выставлена в городе в рамках проекта «Выставка одного шедевра», сообщила пресс-секретарь регионального Минкульта Виктория Олиферчук.

— Это уже второй совместный проект с Русским музеем, — рассказал министр культуры области Алексей Бетехтин . — Первой была большая выставка «Спасибо, Урал!». Для нас принципиально важно, что задействована и область. После челябинского музея искусств, картина будет выставлена в Сатке, в ДК «Магнезит» и Магнитогорской картинной галерее.

Портрет Шаляпина — одна из лучших работ Кустодиева и один из самых популярных в галерее шаляпинских образов. Борис Кустодиев познакомился с певцом в 1919 году, работал вместе с ним в Мариинском театре. Этот портрет художник писал три года, с 1920 по 1922 год. Шаляпин выкупил картину и увез её во Францию.