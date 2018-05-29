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В Петербурге откроется Музей оловянного солдатика
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В Петербурге откроется Музей оловянного солдатика 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Санкт-Петербурге на Кирочной улице открывается первый в России Музей оловянного солдатика. Коллекция состоит из более чем 60 тысяч экспонатов, рассказывающих историю оловянной миниатюры, сообщает Inforeactor.
По информации пресс-службы музея, торжественная церемония открытия пройдёт 29 мая.
Экспозиция будет представлена в шести залах. В частности, посетители смогут увидеть макеты военного похода «Переход Суворова через Альпы», последнего парада Российской императорской гвардии 1914 года в Санкт-Петербурге и кукольный театр.
В основе коллекции собрания Михаила Люшковского и Александра Любимова, подаренные подарены музею А. В. Суворова в 1966 году.
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