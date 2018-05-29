В Петербурге откроется Музей оловянного солдатика

В Санкт-Петербурге на Кирочной улице открывается первый в России Музей оловянного солдатика. Коллекция состоит из более чем 60 тысяч экспонатов, рассказывающих историю оловянной миниатюры, сообщает Inforeactor.

По информации пресс-службы музея, торжественная церемония открытия пройдёт 29 мая.

Экспозиция будет представлена в шести залах. В частности, посетители смогут увидеть макеты военного похода «Переход Суворова через Альпы», последнего парада Российской императорской гвардии 1914 года в Санкт-Петербурге и кукольный театр.