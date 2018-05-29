В Петербурге театр подал в суд на американца из-за «Трех толстяков»

В Санкт-Петербурге БДТ подал в суд на американского художника по свету, передает REGNUM

Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова подал иск к гражданину США Эндрю Джошуа Вайссбарду. Учреждение требует вернуть аванс и взыскать неустойки и судебные расходы. Исковые требования составляют более 240 тыс. рублей.

В сентябре 2017 года театр нанял американца в качестве художника по свету для работы по созданию светового оформления к спектаклю «Три толстяка». Мужчине перечислили аванс в размере 300 тысяч рублей.

«Художник не выполнил работу в срок. С большой задержкой предоставил лишь часть светового оформления спектакля, к которому были выражены существенные замечания», — уверяют в театре.

БДТ просит суд взыскать с Вайссбарда 210 тысяч рублей аванса, штраф в размере 25 тысяч и уплаченную театром госпошлину в размере 5 550 рублей.