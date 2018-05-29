Ещё
В Петербурге театр подал в суд на американца из-за «Трех толстяков»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

В Петербурге театр подал в суд на американца из-за «Трех толстяков» 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге БДТ подал в суд на американского художника по свету, передает REGNUM.
Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова подал иск к гражданину США Эндрю Джошуа Вайссбарду. Учреждение требует вернуть аванс и взыскать неустойки и судебные расходы. Исковые требования составляют более 240 тыс. рублей.
В сентябре 2017 года театр нанял американца в качестве художника по свету для работы по созданию светового оформления к спектаклю «Три толстяка». Мужчине перечислили аванс в размере 300 тысяч рублей.
«Художник не выполнил работу в срок. С большой задержкой предоставил лишь часть светового оформления спектакля, к которому были выражены существенные замечания», — уверяют в театре.
БДТ просит суд взыскать с Вайссбарда 210 тысяч рублей аванса, штраф в размере 25 тысяч и уплаченную театром госпошлину в размере 5 550 рублей.
АиФ Санкт-Петербург: последние новости
Стала известна программа фестиваля искусств «Точка доступа» в Петербурге Русский музей должен передать картину Брюллова немецким коллекционерам 117 учреждений культуры поучаствуют в «Ночи музеев»
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Орбакайте оскандалилась с новой песней2
«Мне плевать, чего хотят фанаты»
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Секреты кино, которые никто не видит3
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?9
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
00:15
Орбакайте оскандалилась с новой песней
Концерты
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение