Ещё
На «Интермузее» представят концепцию музея Хворостовского
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

На «Интермузее» представят концепцию музея Хворостовского 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Концепцию музея памяти Дмитрия Хворостовского представят на стенде Красноярского края на фестивале «Интермузей», который пройдет на ВДНХ в Москве с 31 мая по 3 июня. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции в ТАСС во вторник и.о. министра культуры региона Елена Мироненко.
"На фестивале «Интермузей» 31 мая в 11:00 мы представим особый проект — концепцию будущего музея Хворостовского. В Красноярском краевом краеведческом музее более 20 лет собирают экспонаты для создания музейной коллекции, посвященной нашему великому земляку", — сказала она.
В правительстве региона уже говорили о планах создать Музей памяти Хворостовского. Там отметили, что хотят сделать так, «чтобы своеобразной музыкальной Меккой мирового плана, связанной с именем Хворостовского, стали не Москва, не Лондон, а именно Красноярск».
Ранее имя Хворостовского присвоили красноярскому театру оперы и балета.
Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга. По завещанию артиста его прах разделили на две части, одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы 28 ноября. В Красноярске, уроженцем которого являлся певец, ему планируют установить памятник и заложить в основание капсулу с прахом.
ТАСС: последние новости
Глава дома Романовых открыла выставку живописи в Севастополе В Москве открывается выставка вертолетной индустрии HeliRussia-2018 "Русские Сезоны" провели public talk в павильоне "Россия" на Венецианской биеннале
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые глупые ляпы про русских в американском кино14
Секреты кино, которые никто не видит
Мифы, которые навязал нам кинематограф4
Тест: угадаете ли вы фильм по крылатой фразе?8
Тест: помните ли вы сериал «Просто Мария»
Видео
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
04:14
Секреты кино, которые никто не видит
Кино
10:04
Лучшие друзья-актеры, ставшие врагами на экране
Кино
04:15
Ради единственной роли актрисы мучают себя
Кино
10:02
Кошмарные фильмы, которые не все досмотрят
Кино
02:58
Юматов заливал алкоголем неразделенную любовь
Кино
03:39
Валерия Гай Германика сняла клип для «Снайперов»
Концерты
00:14
«Приключения Тириона в России» взорвали Сеть
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение