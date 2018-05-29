На «Интермузее» представят концепцию музея Хворостовского

МОСКВА, 29 мая. / ТАСС /. Концепцию музея памяти Дмитрия Хворостовского представят на стенде Красноярского края на фестивале «Интермузей», который пройдет на ВДНХ в Москве с 31 мая по 3 июня. Об этом сообщила журналистам на пресс-конференции в ТАСС во вторник и.о. министра культуры региона Елена Мироненко.

"На фестивале «Интермузей» 31 мая в 11:00 мы представим особый проект — концепцию будущего музея Хворостовского. В Красноярском краевом краеведческом музее более 20 лет собирают экспонаты для создания музейной коллекции, посвященной нашему великому земляку", — сказала она.

В правительстве региона уже говорили о планах создать Музей памяти Хворостовского. Там отметили, что хотят сделать так, «чтобы своеобразной музыкальной Меккой мирового плана, связанной с именем Хворостовского, стали не Москва, не Лондон, а именно Красноярск».

Ранее имя Хворостовского присвоили красноярскому театру оперы и балета.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с опухолью мозга. По завещанию артиста его прах разделили на две части, одна из капсул захоронена на Новодевичьем кладбище Москвы 28 ноября. В Красноярске, уроженцем которого являлся певец, ему планируют установить памятник и заложить в основание капсулу с прахом.