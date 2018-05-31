На Кубани будет создан первый федеральный музей археологии

Туристический фестиваль «Античное наследие России», который пройдет на Кубани с 1 по 12 июня, проводится в рамках перекрестного года туризма Россия-Греция. «Такая идея родилась во время встречи с министром туризма Греции Еленой Кундура в Москве», — сказал министр курортов, туризма и олимпийского наследия Христофор Константиниди . В программе фестиваля будет участвовать большая греческая делегация.

Программа фестиваля обширная, он пройдет в городах и поселках края, которые связаны с античной историей: Геленджике, Новороссийске, Анапе, Темрюкском районе (станица Атамань и поселок Сенной), а также в Краснодаре.

Геленджик порадует гостей парусной регатой, карнавалом, исторической реконструкцией обороны греческого полиса Торика.

В Новороссийске на Форумной площади можно научиться изготавливать керамические изделия на гончарном круге, вечером стать участником танцевальной вечеринке в греческом стиле. А в Абрау-Дюрсо в дни фестиваля состоится большой праздник гастрономии и виноделия.

Анапа ждет гостей в своем знаменитом музее «Горгиппия».

В Темрюкском районе праздничные мероприятия пройдут в Тамани и поселке Сенном. Все желающие смогут посетить экскурсии по музею-заповеднику «Фанагория» и Археологическому музею в Тамани.

Кстати, на презентации туристического фестиваля «Античное наследие России» в историко-археологическом музее -заповеднике им. Фелицина в Краснодаре директор историко-археологического музея-заповедника «Фанагория» Владимир Кузнецов сообщил о том, что вице-премьер РФ Ольга Голодец подписала распоряжение о создании и финансировании первого в России музея археологии, который будет создан в Фанагории.

В Краснодаре гостей и жителей краевой столицы в рамках фестиваля ждет обширная культурная программа — музейные выставки, концерты, ярмарки мастеров народных промыслов.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.