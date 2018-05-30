Премьерный показ мультфильмов прошел в Кузьминках

В Студии анимации детской школы искусств «Центр» состоялся итоговый просмотр мультфильмов. На него были приглашены родители, друзья и гости учащихся.

«С большим успехом были показаны три премьеры: «Городское происшествие», «Семейство слонов» и «Кто такая Баба Яга?». Зрители с удовольствием познакомились с группами их создателей, а также с Никой Деминой, автором мультика про сказочную волшебницу. Озвучка мультфильмов была выполнена самими ребятами совместно с коллективом «Речеград», — говорится в сообщении учреждения.

Большой интерес зрителей вызвала выставка кукол и декораций к сценам мультфильма «Семейство слонов», которые дети сделали на занятиях вместе со своими преподавателями. (вт)