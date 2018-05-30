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Премьерный показ мультфильмов прошел в Кузьминках
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Премьерный показ мультфильмов прошел в Кузьминках 

Управа района Кузьминки 2 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
В Студии анимации детской школы искусств «Центр» состоялся итоговый просмотр мультфильмов. На него были приглашены родители, друзья и гости учащихся.
«С большим успехом были показаны три премьеры: «Городское происшествие», «Семейство слонов» и «Кто такая Баба Яга?». Зрители с удовольствием познакомились с группами их создателей, а также с Никой Деминой, автором мультика про сказочную волшебницу. Озвучка мультфильмов была выполнена самими ребятами совместно с коллективом «Речеград», — говорится в сообщении учреждения.
Большой интерес зрителей вызвала выставка кукол и декораций к сценам мультфильма «Семейство слонов», которые дети сделали на занятиях вместе со своими преподавателями. (вт)
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