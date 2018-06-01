Тофалары Приангарья намерены просить у Путина защитить их леса

По сообщениям СМИ, они уже обратились в Законодательное собрание региона, правоохранительные органы Госдуму с просьбой не отдавать их леса под вырубку.

Жители Тофаларии недовольны тем, что сейчас лес валят в непосредственной близости с их родовыми охотничьими землями.

Из обращения становится понятно, что в данное время на территории Нижнеудинского района в рамках инвестиционного проекта рубят леса, однако местные жители озабочены тем, что в границы рубки попадают участки, которые планировалось оформить как особо охраняемую природную территорию — земли традиционного природопользования коренных малочисленных народов.

Также жители Тофаларии хотят убедиться в том, что на местах рубки предприниматели проводят лесовосстановительные работы.

Подписи под обращением поставили 20 человек. Сходы жителей проводятся по всей территории Тофаларии. 7 июня они намерены обратиться на прямую линию президента России Владимира Путина

Напомним, полпред президента в СФО поручил разобраться со свалкой в Нижнеудинске.