Коллектив из КНР принимает участие в международном фестивале циркового искусства в Киеве

Киев, 31 мая / Синьхуа / — Хунаньский театр акробатического искусства /Китай/ принимает участие в 3-м Киевском международном юношеском фестивале циркового искусства «Золотой Каштан».

В конкурсную программу этого трехдневного мероприятия входят 52 номера в разных жанрах циркового искусства. Их представят артисты в возрасте до 25 лет из 12 стран мира.

Циркачи из Хунани выступали дважды. В первый день фестиваля они показали номер пластической акробатики «каучук», а затем продемонстрировали соло-эквилибр.

Генеральный директор Хунаньского театра акробатического искусства Чжао Шуанъу высоко оценила значение нынешнего фестиваля. «Он будет содействовать укреплению культурных обменов между двумя странами. Кроме того, благодаря этой платформе, мы сможем продемонстрировать всему миру цирковое искусство и культуру провинции Хунань», — заявила она в интервью Синьхуа.

Людмила Шевченко — директор Национального цирка Украины, который является одним из основателей фестиваля, — выразила огромное удовлетворение тем, что в этом году в мероприятии участвуют артисты из КНР. «Китайский цирк считается одним из лучших цирков в мире. Наши юные циркачи пытаются расти до этого уровня, некоторые из них учатся в китайских школах. Такое взаимопроникновение связей, дружбы, учебы сближает нации», — сказала она.

В целях дальнейшего проведения культурных обменов в среду Хунаньский театр акробатического искусства, Национальный цирк Украины и Центр культуры и искусств Китая в Украине подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, который будет действовать в течение 10 лет.

Хунаньский театр акробатического искусства был основан в 1959 году. За свою историю этот творческий коллектив побывал с гастролями в нескольких десятках стран мира. —0—