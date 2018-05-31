Ещё
Коллектив из КНР принимает участие в международном фестивале циркового искусства в Киеве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет

Коллектив из КНР принимает участие в международном фестивале циркового искусства в Киеве 

ИА Синьхуа 1 час назад
Киев, 31 мая /Синьхуа/ — Хунаньский театр акробатического искусства /Китай/ принимает участие в 3-м Киевском международном юношеском фестивале циркового искусства «Золотой Каштан».
В конкурсную программу этого трехдневного мероприятия входят 52 номера в разных жанрах циркового искусства. Их представят артисты в возрасте до 25 лет из 12 стран мира.
Циркачи из Хунани выступали дважды. В первый день фестиваля они показали номер пластической акробатики «каучук», а затем продемонстрировали соло-эквилибр.
Генеральный директор Хунаньского театра акробатического искусства Чжао Шуанъу высоко оценила значение нынешнего фестиваля. «Он будет содействовать укреплению культурных обменов между двумя странами. Кроме того, благодаря этой платформе, мы сможем продемонстрировать всему миру цирковое искусство и культуру провинции Хунань», — заявила она в интервью Синьхуа.
Людмила Шевченко — директор Национального цирка Украины, который является одним из основателей фестиваля, — выразила огромное удовлетворение тем, что в этом году в мероприятии участвуют артисты из КНР. «Китайский цирк считается одним из лучших цирков в мире. Наши юные циркачи пытаются расти до этого уровня, некоторые из них учатся в китайских школах. Такое взаимопроникновение связей, дружбы, учебы сближает нации», — сказала она.
В целях дальнейшего проведения культурных обменов в среду Хунаньский театр акробатического искусства, Национальный цирк Украины и Центр культуры и искусств Китая в Украине подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве, который будет действовать в течение 10 лет.
Хунаньский театр акробатического искусства был основан в 1959 году. За свою историю этот творческий коллектив побывал с гастролями в нескольких десятках стран мира. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Арт-объекты из воздушных шариков на севере Китая Китайцы представили посвященную Второй мировой войне инсталляцию в Санкт-Петербурге Открытие художественного музея "Еврейские беженцы в Шанхае"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей4
Что стало с красавицей из «Покровских ворот»36
Самые глупые ляпы про русских в американском кино18
5 крутых российских проектов, которые скоро выйдут6
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Видео
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
00:55
Бари Алибасов сцепился с Юрием Лозой
Концерты
02:50
Правда ли, что жизнь Полищук сломали «12 стульев»
Кино
03:51
Запрещённые фильмы, которые не дошли до зрителей
Кино
05:25
Актёры, ставшие уродцами на съёмках
Кино
01:20
Молодость жива: чумовая комедия по Нилу Гейману
Кино
04:45
Бутусов снял новый клип к 315-летию Петербурга
Концерты
01:15
В новых «Богатырях» князь оказался в постели с конем
Кино
12:36
Возмутительные киноляпы из Голливуда
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение