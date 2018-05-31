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Более 1,5 тыс. человек примут участие в фестивале современного театрального искусства в Красногорске 1-3 июня
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Более 1,5 тыс. человек примут участие в фестивале современного театрального искусства в Красногорске 1-3 июня 

Агентство «Москва» 1 час назад
Более 1,5 тыс. человек примут участие в Московском областном открытом фестивале-конкурсе современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов», который пройдет в Красногорске 1-3 июня 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«С 1 по 3 июня в Красногосрке пройдет фестиваль-конкурс современного театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов». В 2018 г. в ярком зрелище примут участие более 1,5 тыс. человек и более 2 тыс. зрителей — все театральные и творческие коллективы городского округа Красногорск, участники фестиваля из Московской, Ярославской, Тульской, Тверской и Ленинградской области, из Москвы и Самары, а также приглашенные уличные театры», — говорится в сообщении.
Уточняется, что фестиваль пройдет в Красногорске уже третий раз. Тема фестиваля в 2018 г. — «Яркий свет добра» — посвящена году добровольца в РФ. За три года в фестивале приняли участие более 70 театральных коллективов со всей страны, более 5 тыс. участников. Как добавили в пресс-службе, в 2019 г. фестиваль получит статус всероссийского.
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